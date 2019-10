Giochi retro | un dentista americano spende oltre 1 milione di dollari per acquistare

Calhanoglu fa retromarcia : “Giochiamo per la nostra nazione - ma la politica è un’altra cosa” : “La politica è un’altra cosa, noi siamo in campo per giocare, ma si gioca sempre per la propria nazione”. Sono le parole a Mediaset 20 del centrocampista del Milan e della Turchia Hakan Calhanoglu al termine della sfida contro la Francia carica di tensione per la scelta di Ankara di attaccare le posizioni curde, scelta osteggiata dalla Francia. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere un post su Twitter del calciatore ...

Retrocompatibilità di PS5 estesa : supportati Giochi PS4 e delle altre PlayStation? : La Retrocompatibilità di PS5 è stato uno dei primi aspetti che Sony ha messo nero su bianco per la sua console di prossima generazione. Ben prima di confermare la data di uscita per le festività natalizie del 2020, il colosso giapponese aveva infatti già snocciolato tutte le specifiche tecniche ufficiali della piattaforma. Compresa per l'appunto la possibilità di far girare tutta la libreria di videogame della precedente PlayStation 4. ...

Xbox Scarlett : la descrizione ufficiale conferma la retrocompatibilità dei Giochi di tutte le precedenti Xbox : Mentre negli ultimi giorni le notizie su PS5 hanno letteralmente invaso la rete, ecco arrivare ora un'importante conferma che riguarda la "rivale" Xbox Scarlett di Microsoft.Ebbene, stando a quanto riferito dall'insider Krobrille, la console next-gen del colosso di Redmond sarà totalmente compatibile con i vecchi giochi delle passate Xbox.Più nel particolare, nella descrizione ufficiale aggiornata di Xbox Scarlett leggiamo: "migliaia di giochi ...

Xbox Scarlett sarà retrocompatibile con i Giochi di tutte le console Xbox : Si scrive Xbox Scarlett, si legge futuro del gaming. Almeno sul fronte Microsoft, che nel corso delle festività natalizie del 2020 porterà sul mercato la sua interpretazione della next-gen con una console chiamata inevitabilmente a scontrarsi con PlayStation 5 - per cui è da poco stato confermato lo stesso periodo di uscita della rivale. Una console che, considerate le premesse, può e deve far dimenticare all'utenza i primi difficili anni della ...

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo privato : "Renzi fa i Giochi sporchi alla Salvini - governo a rischio" : Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in p