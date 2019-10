Francesco Baccini contro Achille Lauro al Premio Tenco 2019 | “Luigi si rivolta nella

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il, che termina oggi 19 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo, è ancora oggi oggetto di polemiche dopo la presa di posizione del cantautore, il rapper romano che dopo il successo di 1969 ha annunciato che il prossimo singolo si intitolerà 1990 e sarà un'apertura alla dance. Parliamo di polemiche, del resto, perché la stessa famiglia del cantautore di Vedrai Vedrai si è recentemente dissociata dalcon un comunicato nel quale ha criticato aspramente l'organizzazione principalmente per gli ospiti: "La presenza di ospiti che niente hanno a che fare con canzoni di alto spessore artistico e che provengono da circuiti “commerciali” in uno spazio creato apposta per essere anticommerciale". A scatenare le polemicheil rapper romano è stata principalmente la sua interpretazione di Lontano Lontano in ...

OptiMagazine : @francescobaccin contro @AchilleIDOL al Premio Tenco 2019: 'Luigi si rivolta nella tomba' - rockolpoprock : Francesco Baccini attacca Achille Lauro e il Premio Tenco: 'Basta pagliacci vestiti da artisti'… - infoitcultura : Achille Lauro al Premio Tenco canta Lontano lontano, Francesco Baccini: «Basta pagliacci vestiti da artisti, Luigi… -