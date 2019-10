Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) Lo ha seguito da casa, attraverso lo schermo televisivo, ma di andare in piazza, e sul palco accanto a lui, proprio non se l’è sentita. Stavoltanon ha accompagnato il suo Silvio alla manifestazione del centrodestra a piazza San, che nei resoconti giornalistici ha segnato la “rinascita della coalizione”. Il motivo, stando a quanto hanno raccontato ad HuffPost fonti accreditate, sta nella vicinanza dellaal mondo Lgbt. Contro il quale il centrodestra a trazione Salvini-Meloni ha più volte puntato l’indice - oggi un passaggio dell’intervento della leader di Fratelli d’Italia ha sollevato lo sdegno del Gay Center. Non a caso, in una storia pubblicata su Whatsapp mentre seguiva in tv la diretta da piazza San, laha mostrato, in primo piano, la suola delle scarpe nei colori della bandiera ...

HuffPostItalia : Francesca Pascale non va a San Giovanni. Il messaggio a Berlusconi: 'Ho paura ma mi fido di te' - egitto86 : RT @Corriere: Luna Berlusconi, alla mostra delle sue opere lo zio Silvio con Francesca Pascale - carmelocarat : RT @Corriere: Luna Berlusconi, alla mostra delle sue opere lo zio Silvio con Francesca Pascale -