Francesca Fialdini | confessione a cuore aperto | Veleni e invidie | ma tiro

Francesca Fialdini a Vieni da me : "Quando Timperi mi ha dato della raccomandata..." - confessione clamorosa : Tempo di confessioni per Francesca Fialdini, che si sbottona a Vieni da Me con Caterina Balivo, nello studio di Rai 1 nel corso della puntata di mercoledì 16 ottobre. La conduttrice parla del suo rapporto con Tiberio Timperi, con cui lavorava lo scorso anno a La vita in diretta. E dice chiaro e tond

Vieni da Me - Francesca Fialdini : “Ho iniziato a credere in Dio fortemente” : “Ho iniziato a credere in Dio fortemente“. Parole di Francesca Fialdini che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raccontato del suo incontro con la fede: “Mi hanno proposto di partecipare a un capodanno ad Assisi, dopo tante insistenze ho detto di sì. Alla fine di quei tre giorni, è successo qualcosa di straordinario: dietro la basilica c’è una bellissima terrazza, ho guardato il panorama e ad un certo punto è come se ...

Francesca Fialdini/ 'Ho iniziato a credere fortemente in Dio ad Assisi' - Vieni da me - : Dal rapporto con Tiberio Timperi alla morte di Manuel Frattini: Francesca Fialdini a tutto tondo nella lunga intervista a Vieni da me.

Francesca Fialdini non usa mezzi termini con Caterina Balivo : “È stato uno choc” : Francesca Fialdini è stata una delle ultime ospiti di ‘Vieni da me’. Nel salotto tv di Caterina Balivo la conduttrice fiorentina si è raccontata tra carriera e vita privata. L’esordio è stato sul rapporto con Tiberio Timperi, con cui ha condiviso la conduzione de La vita in diretta e di cui si è molto sparlato nei mesi scorsi: “È un cinema Tiberio: ogni giornata è diversa, è totalmente imprevedibile. È un po’ come giocare a ping pong, ma allo ...

Vieni da me - Caterina Balivo a Francesca Fialdini : “Ora litighiamo!” : Francesca Fialdini ospite a Vieni da me. Caterina Balivo: “Ora litighiamo!” Caterina Balivo ha inaugurato oggi una nuova rubrica a Vieni da me dal titolo “On the road” in cui ha intervistato Francesca Fialdini. Le due conduttrici hanno condotto l’intervista come moderne Thelma & Louise, in una macchina rossa che si fermava in varie parti d’Italia, che altro non erano che i luoghi del cuore della ...

Francesca Fialdini : "Non mi manca l'adrenalina del quotidiano in tv. Matano e Cuccarini?..." : Lontana dall'impegno quotidiano dopo 2 anni, Francesca Fialdini ora si dedica alla domenica pomeriggio della prima rete Rai con Da noi...a ruota libera. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice parla della sua attuale avventura e accarezza, guarda dal buco della serratura la 'nuova era' de La vita in diretta.Si dice divertita del corso della nuova trasmissione in onda dagli studi Rai di Torino "Mi diverte un sacco fare interviste a ...

Francesca Fialdini : Un figlio è un miracolo - sposterei pure le montagne : Oggi che ha 40 anni, Francesca Fialdini non nascondere il desiderio di diventare madre. Innamorata pazza di un uomo che ha deciso di far rimanere nell’anonimato, la conduttrice di Rai Uno ha ammesso di sentirsi pronta per accogliere nella sua vita un bambino. “Il lavoro mi tiene viva, non ne farei a meno – ha spiegato la Fialdini in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - . Ma un figlio è un miracolo, sposterei pure le montagne”. Desiderosa di ...

Francesca Fialdini - Da noi a ruota libera : “Mi sento in imbarazzo” : Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini confessa: “Mi sento imbarazzata, devo vincere un muro” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito in edicola oggi Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi a ruota libera, il nuovo programma della domenica pomeriggio di Rai1. E proprio in merito alle domande “a ruota libera”, nell’intervista in ...

Francesca Fialdini - tutto il suo dolore. La conduttrice non riesce a realizzare ciò che è successo. Tanta tristezza : Manuel Frattini se ne è andato all’improvviso lasciando un enorme vuoto nel mondo dello spettacolo. Manuel Frattini era il re dei coreografi e si è spento tra una replica e l’altra de ‘La prima volta’, lo spettacolo nato all’interno del progetto Italy Bares che ha portato al Teatro Principe lo storico Broadway Bares del coreografo Jerry Mitchell. C’era anche Manuel che, dopo lo spettacolo va a prendere un aperitivo con i colleghi. Non fa in ...

Francesca Fialdini lasciata senza parole da un influencer di 89 anni : gelo in studio : La sua storia l’aveva raccontata qualche tempo fa il Corriere Della Sera: nonna Licia, 89enne istriana che vive a Viterbo, si è ritrovata in breve tempo a diventare una influencer. Come? Grazie al nipote, Emanuele Usai, un esperto di digital marketing. La nonna era triste, lui voleva vederla sorridere dopo la morte del marito ed ecco che la nuova vita virtuale si è aperta per lei. Nonna Licia ha raccontato la sua storia a Da noi… a ...

