Fabio Quartararo MotoGP | GP Giappone 2019 | “Un ottimo risultato di squadra | domani

MotoGP - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack - in crescita Dovizioso e Rossi : Fabio Quartararo si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 e si candida ancora una volta ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche e della gara anche a Motegi. Il francese della Yamaha Petronas ha impressionato sia sul passo, attestandosi sull’1:46 basso dopo molti passaggi con gomme usate, sia sul giro secco stampando un fenomenale 1’44″764 nei minuti finali che gli ha ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “La pista mi piace molto. Rookie dell’anno? Era il mio obiettivo” : Fabio Quartararo sta davvero incantando nel Mondiale MotoGP 2019, al debutto nella massima categoria ha letteralmente fatto saltare il banco e ha offerto una serie di prestazioni impressionanti con ben tre secondi posti, l’ultimo ottenuto in Thailandia al termine di un duello avvincente con Marc Marquez che ha vinto l’ottavo titolo iridato proprio a Buriram. Il centauro della Yamaha vuole regalare grande spettacolo anche a Motegi ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : la crisi senza fine di Valentino Rossi. Le gomme non funzionano - sprofonda a 19 secondi da Fabio Quartararo! : Valentino Rossi chiude il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP con il morale sotto i tacchi ed una ennesima prestazione decisamente insufficiente, sua e di una Yamaha che proprio non riesce a guidare a dovere. Dopo un avvio di campionato tutto sommato incoraggiante, il “Dottore” si è fermato. Di botto. L’aspetto più preoccupante è che mentre all’inizio era l’unico a sfruttare la M1 (ricordiamo i due secondi ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Sono felice di aver lottato fino alla fine con Marquez. La vittoria arriverà presto” : Fabio Quartararo ci ha provato fino alla fine. Il GP di Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un po’ una replica di quanto già visto a Misano, ovvero un confronto tra lo spagnolo Marc Marquez e il francese. L’alfiere della Yamaha, partito dalla pole position, ha fatto il ritmo, cercando il successo in fuga. Marquez, da par suo, ha tenuto il passo e all’ultimo giro ha sferrato il suo attacco, ...

VIDEO Fabio Quartararo - GP Thailandia 2019 : il lavoro del francese proiettato sulla gara : Un vero specialista delle qualifiche. Anche quest’oggi Fabio Quartararo ha dimostrato di essere in formissima sul giro secco, andandosi a prendere la pole position nel GP di Thailandia a Buriram, valido per il Mondiale di MotoGP. Ora però per il giovane francese servirà un lavoro proiettato sulla gara per provare a compiere l’impresa. VIDEO MOTOGP, GP Thailandia. lavoro DI Quartararo proiettato sulla gara Foto: Origo

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo : “Domani in gara proverò a fare selezione nei primi 5 giri” : Fabio Quartararo è il poleman di giornata nel Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP. Il giovane francese, dall’alto della sua prima posizione, ha già chiaramente in mente quale sarà il suo obiettivo di domani in gara: forzare sin dal via per fare selezione nei primi giri. Secondo il portacolori del team Yamaha Petronas sarà fondamentale creare un gruppetto per andarsi poi a giocare il gradino più alto del podio. Andiamo ad ascoltare le ...

VIDEO Fabio Quartararo - francese a terra nelle qualifiche di Buriram : È lui lo specialista delle qualifiche: ancora una volta pole position per Fabio Quartararo che quest’anno sta dando spettacolo, trovando sempre le migliori posizioni in griglia di partenza. Il francese è davanti a tutti a Buriram, nel GP di Thailandia. Nonostante ciò il transalpino è finito a terra alla curva 5, non riportando grossi danni. Andiamo a rivedere la caduta. VIDEO MOTOGP, GP THAILANDIA 2019: CADUTA nelle qualifiche PER ...

VIDEO Fabio Quartararo - il giro della pole nel GP di Thailandia 2019 : Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP, in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Team Petronas, nonostante una caduta nel finale, ha girato in 1:29.719, facendo segnare il nuovo record della pista e andando a prendersi la quarta pole della stagione nel suo anno da rookie nella classe regina. Dietro di lui lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e il leader del ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento di questa pole position. Abbiamo fatto un ottimo lavoro” : Fabio Quartararo si conferma uno degli uomini più veloci del Circus della MotoGP. Il francesino, in sella alla Yamaha Petronas, ha realizzato la pole position del GP della Thailandia, quintultimo round del campionato della classe regina. Una prestazione di grandissima qualità per il transalpino, che così può incamerare la quarta p.1 in quest’annata da incorniciare in qualità di rookie. L’alfiere della M1 ha saputo adattarsi molto ...

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Thailandia 2019 : “Un giorno molto positivo - tutte le Yamaha si sono adattate bene al tracciato” : El Diablo Fabio Quartararo si è messo nuovamente in luce nelle prove libere del GP della Thailandia di MotoGP, trovando il miglior tempo assoluto della giornata nelle FP2 e mostrandosi molto competitivo anche sul passo gara. Il caldo è stato il protagonista principale della giornata ma la Yamaha ha risposto molto bene, visto che tutti i piloti sono riusciti a trovare grande confidenza con le condizioni. Di seguito le dichiarazioni di Fabio ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Mi sono adattato bene alla pista. Abbiamo ancora del margine” : Fabio Quartararo ha terminato in prima posizione le prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Una prestazione di notevole valore per l’alfiere della Yamaha Petronas che conferma la sue grandi qualità in sella alla M1. Un day-1 nel quale le moto di Iwata sono state tutte estremamente performanti (quattro nella top-5), a testimonianza della bontà del lavoro svolto dalla scuderia nipponica. In ...

