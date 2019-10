Fabio Aru programma il 2020 | potrebbe puntare tutto sul Tour de France

Ciclismo - il programma di Fabio Aru per il 2020 : punta tutto sul Tour de France e rinuncia al Giro d’Italia? I piani del Cavaliere : Fabio Aru è reduce da una stagione davvero molto complicata, incominciata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra e conclusa col ritiro alla Vuelta di Spagna dove era andato in difficoltà più volte dopo aver disputato un discreto Tour de France. I problemi riscontrati in terra iberica sarebbero causa di un virus che ha debilitato il Cavaliere dei Quattro Mori, impedendogli di decollare in questa annata che doveva ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i grandi assenti dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru non ci saranno : appuntamento a Olimpiadi e Mondiali 2020 : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Ciclismo, la Nazionale maschile scenderà in strada domenica 29 settembre quando andrà in scena la prova in linea elite nello Yorkshire. Il circuito è particolarmente mosso e il lungo chilometraggio potrebbe rendere la corsa molto impegnativa e ricca di sorprese, il CT Davide Cassani punterà soprattutto su Matteo Trentin che potrebbe avere nelle gambe il colpo per stupire tutti ma nella ...

Ciclismo - un problema posturale alla base degli infortuni di Fabio Aru? : Pubblichiamo una lettera del nostro lettore Luigi Pimpinella, ingegnere meccanico specializzato in biomeccanica dello sport, il quale esprime un parere, a titolo puramente personale, sulla possibile causa che ha portato Fabio Aru ad accumulare problemi fisici in serie nell’ultimo biennio. “Prima dell’inizio della tredicesima tappa Fabio Aru ha annunciato il ritiro dalla Vuelta. La motivazione dell’atleta: ‘Le analisi condotte ...

Ciclismo - Fabio Aru colpito da un virus alla Vuelta a España : l’infezione al Citomegalovirus alla radice del ritiro : Fabio Aru è stato colpito da un virus durante la Vuelta di Spagna 2019, proprio questo problema sarebbe stato la causa dello scarso rendimento del Cavaliere dei Quattro Mori che infatti si è ritirato dalla corsa a tappe in terra iberica dopo essersi staccato più volte in montagna. Il sardo si era presentato all’appuntamento dopo il positivo 14esimo posto al Tour de France e sperava di fare classifica nel terzo Grande Giro della stagione, ...

Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta Espana per un'infezione causata da un virus : La Vuelta Espana di Fabio Aru era iniziata con grandi ambizioni. Lo scalatore sardo, reduce da un buon Tour de France, puntava dichiaratamente alla classifica generale, ma si è scontrato con una realtà ben diversa. Dopo un paio di prestazioni abbastanza convincenti, il corridore della UAE Emirates è crollato nel tappone di Andorra e nelle giornate successive non si è più ripreso. La sua corsa si è conclusa mestamente alla partenza della ...

Ciclismo - Fabio Aru corteggiatissimo! Piace a Movistar e Ineos - Bardiani e Androni ci pensano : Fabio Aru non sale sul podio di un grande giro dalla vittoria della Vuelta 2015. L’ultima top5 risale invece al Tour de France 2017. Da allora, complici infortuni, operazioni e note vicissitudini, è rimasto solo il ricordo del corridore che aveva infiammato l’Italia. Nonostante i risultati latitino ormai da tempo, il Cavaliere dei Quattro Mori resta un pezzo corteggiatissimo del ciclomercato. Il triennale con la UAE Emirates scadrà ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru è ancora un corridore da corse a tappe? Oltre due anni da incubo e una fiducia da recuperare : Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta a España 2019 nel corso della 13esima frazione. Il Cavaliere dei 4 Mori raccoglie, così, l’ennesimo fallimento in una grande corsa a tappe. Nel biennio 2014-2015 il sardo partecipò a quattro GT, peggior piazzamento un 5° alla Vuelta 2014. Per il resto una vittoria, alla Vuelta 2015, e due podi, ai Giri 2014 e 2015. Il tutto costellato da cinque vittorie parziali. Dal 2016 a oggi, invece, Fabio ha ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru spiega la ragione del suo ritiro : “forte danno muscolare - la situazione peggiora” : Fabio Aru ha spiegato le ragioni del suo ritiro dalla Vuelta di Spagna: tramite una nota ufficiale, il sardo annuncia un infortunio muscolare Lo si era intuito dall’assenza del suo nome sul foglio firme, lo aveva anticipato la ‘Rosea’ in mattinata e poi il Team UAE Emirates ne ha dato conferma: Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta di Spagna 2019. Il ciclista sardo, tramite una nota ufficiale, ha spiegato il motivo del suo ritiro facendo ...

Fabio Aru lascia la Vuelta Espana : ‘Forte danno muscolare’ : La Vuelta Espana di Fabio Aru termina con un mesto ritiro. Il corridore della UAE Emirates era apparso in netta difficoltà nelle ultime tappe, dopo aver dato qualche segnale incoraggiante nella prima parte della corsa. Stamani lo scalatore sardo non ha preso il via per la tredicesima tappa, quella che porta il gruppo all’arrivo in salita di Los Machucos, uno dei punti chiave dell’intera Vuelta. Il medico della UAE e il corridore hanno motivato ...

Vuelta a España 2019 : ufficiale - si ritira Fabio Aru. “Un forte danno muscolare” : Tante voci tra ieri e la mattinata di oggi, ora è arrivata ovviamente l’ufficialità: Fabio Aru non sarà al via della tredicesima tappa della Vuelta a España 2019. È arrivato in quel di Bilbao il ritiro del sardo, che era partito con i gradi di capitano in quest’ultimo grande giro stagionale con la sua UAE Emirates. Una caduta nella cronometro a squadre iniziale, poi le tantissime difficoltà e i minuti su minuti presi in salita dai ...

Vuelta di Spagna – Colpo di scena in casa UAE Emirates : sorprendente decisione di Fabio Aru : Il corridore sardo potrebbe aver deciso di ritirarsi dalla corsa iberica, è questo quello che si apprende dal foglio firma di Bilbao La Vuelta di Spagna perde un altro protagonista, Fabio Aru infatti dovrebbe aver deciso di ritirarsi prima della tredicesima tappa, in programma oggi da Bilbao a Los Machucos. Fabio Ferrari/LaPresse Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, il sardo avrebbe scelto di chiudere anticipatamente la ...

Vuelta a España 2019 : probabile il ritiro di Fabio Aru - manca solo l’ufficialità : Già ieri erano arrivate delle voci, che oggi si sono moltiplicate: la Vuelta a España 2019 per Fabio Aru dovrebbe essersi conclusa alla dodicesima tappa, quella con l’arrivo a Bilbao. Anche in una frazione non impossibile infatti il sardo ha perso minuti su minuti dai possibili rivali diretti: testimonianza che la condizione non c’è assolutamente. Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è arrivata ...

Giuseppe Saronni critica Fabio Aru : ‘Ha voluto fare il Tour in preparazione’ : La Vuelta Espana di Fabio Aru ha cambiato completamente volto nella tappa che domenica ha portato il gruppo a Cortals d’Encamp. Il corridore della UAE Emirates aveva dato dei buoni segnali nelle tappe precedenti, ma sulle salite andorrane è crollato arrivando ad oltre mezz’ora dal vincitore, il suo giovane compagno di squadra Tadej Pogacar. L’ex team manager della UAE, Giuseppe Saronni, ha criticato apertamente lo scalatore sardo e la sua scelta ...