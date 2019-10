Europa | lavoro e umanesimo integrale | anche sui valori la sfida di Renzi a Conte

Bicycles Will Save the World - una coppia di ricercatori (con la loro cagnolina) lascia il lavoro per disegnare pedalando una bici sull’Europa : Percorrere oltre 6.000 km in bici tracciando tracciando sull’Europa la forma di una gigantesca bicicletta per promuovere l’uso di questo mezzo di trasporto come alternativa concreta all’automobile, per combattere le minacce poste dei cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento dell’aria. È questo l’obiettivo di Bicycles Will Save the World, il progetto intrapreso da Arianna Casiraghi, 37 anni, e dal marito Daniel ...

Xylella in Puglia - cresce l'allarme dell'Ue : "In Europa a rischio 300mila posti di lavoro" : Secondo il Centro di ricerca dell'Ue "Se si propagasse in Europa il batterio responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia potrebbe portare danni alle produzioni da oltre 5 miliardi di euro

Snowboard - gli azzurri dello slopestyle al lavoro sul Passo dello Stelvio : il 30 settembre ecco il team di Coppa Europa : Snowboard slopestyle protagonista al Passo dello Stelvio, dal 30 settembre arriva il team di Coppa Europa con 2 giovani Sarà il Passo dello Stelvio ad ospitare i salti acrobatici del team di Coppa Europa di Snowboard slopestyle. Si tratta di un raduno che avrà inizio il prossimo 30 settembre e vedrà presenti i seguenti atleti convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni: Elia Fuser, Emma Gennero, Marilù Poluzzi. Con loro si aggregheranno ...

La risoluzione dell'Europarlamento su comunismo e nazismo è un capolavoro di propaganda : Ci sono fatti che sono veri segni del tempo. Fatti e atti. Atti parlamentari. Nello specifico, giovedì scorso, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo “sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa” (2019/2819). Leggetela, è un capolavoro di propaganda, un esempio di scuola di cattiva storiografia e di strumentalizzazione in chiave politica della storia. Non so chi l’abbia ...

La Stampa : il Napoli capolavoro di artigianato piega i campioni d’Europa : Su La Stampa il commento di Jacopo D’Orsi a Napoli-Liverpool. Un Napoli “capolavoro di artigianato” vince con “qualità e furbizia, sofferenza e talento” e piega i campioni d’Europa. “In avvio ha lasciato loro l’iniziativa senza vergognarsi, soffocando il tridente delle meraviglie di Klopp tra le linee di difesa e centrocampo, otto uomini in nemmeno dieci metri”. Una volta neutralizzato Firmino, ...

Liverpool ‘Red’ di vergogna - il Napoli fa arrossire i campioni d’Europa : Ancelotti confeziona un capolavoro : Mertens e Llorente stendono il Liverpool al San Paolo, partenza perfetta per il Napoli che vola in testa nel girone insieme al Salisburgo Splendido Napoli al San Paolo, una notte magica per gli azzurri che stendono il Liverpool e cominciano alla grande questa edizione della Champions League. Cafaro/LaPresse Una prestazione perfetta quella degli uomini di Ancelotti, che si prendono i tre punti grazie a Dries Mertens e Fernando Llorente, con ...

Lavoro : Ciofs-Fp - al Seminario Europa focus su mismatch domanda-offerta : Roma, 10 set. (Labitalia) - Disoccupazione cronicizzata, mismatch tra domanda e offerta, curricula [...]