Emissione Btp Italia | tasso dello 0 | 60% fino al 2027 | le caratteristiche

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 19 ottobre 2019)Btp0,60%al, leAl via la quindicesimadel Btpa otto anni: appuntamento fissato dal MEF per lunedì 21 ottobre 2019. Lo strumento finanziario rappresenta un’importante opportunità per gli investitori contro l’aumento dei prezzi grazie alle cedole che garantiscono unreale annuo minimo che vengono pagate ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale su base semestrale (in caso si deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, il che mette al sicuro anche gli interessi). Btp: la comunicazione del MEF Si parte da uncedolare annuo minimo0,6%; bisognerà aspettare il terzo giorno dall’– il 23 ottobre – per la conferma deldefinitivo, non è escluso che venga rivisto al rialzo. Una volta determinato, ildefinitivo andrà ...

