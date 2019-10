Elisir | magie | droghe | farmaci L' umanità fra cura e delitto

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Luigi Mascheroni «Veleni e magiche pozioni» è un percorso dal Neolitico a oggi. Con le giuste dosi di arte, letteratura e superstizione Il punto di equilibrio è la dose: ciò che distingue il veleno dal medicamento non è l'essenza, ma la quantità. Lo insegnava nel '500 Paracelso, medico e alchimista, svizzero ma laureatosi non distante da qui, all'Università di Ferrara. E già Omero parlava di pharmakon, il preparato che può essere malefico o sanificante. Nello stesso elemento stanno la malattia e l'antidoto. Due poli opposti, la dose terapeutica e quella tossica, un arco cronologico compreso fra 14mila anni before present, quando l'uomo del Neolitico alleviava il mal di denti con la propoli, fino alla letteratura postmoderna dei veleni, dalla prima edizione del Nome della rosa, dove il venerabile Jorge di Burgos avvelena le pagine del secondo libro della Poetica di ...