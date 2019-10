È morto il bimbo di 3 anni travolto da un vaso nel Cuneese

Cuneo - morto bimbo colpito da un vaso : 12.01 E' morto all'alba il bambino di tre anni di Caramagna Piemonte travolto da un vaso mentre giocava nel cortile di casa. Ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio, è stato operato,in condizioni critiche, nel corso della notte. Le gravi lesioni riportate dal piccolo a livello di torace e addome non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi dell'ospedale Regina Margherita di salvargli la vita.

Cuneo - morto il bimbo di 4 anni schiacciato da un vaso di marmo mentre giocava in cortile : È morto il bimbo di 4 anni di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, che è stato schiacciato ieri da un vaso di marmo mentre giocava nel cortile di casa della nonna riportando un gravissimo trauma toracico. Il piccolo è deceduto all'alba al termine di un lungo e complicato intervento effettuato all'ospedale Regina Margherita di Torino.Continua a leggere

Bimbo morto in grembo a Vibo Valentia - parla il primario : “La mamma non è stata mandata via” : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha predisposto l'invio di un'ispezione nell'ospedale di Vibo Valentia in seguito al decesso del feto in grembo a una donna di 32 anni. Il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia Carmelina Ermio intanto chiarisce: “Nessuno ha rimandato a casa la signora che è venuta in ospedale solo questa mattina”.Continua a leggere

Vibo Valentia - manca anestesista e donna incinta non viene chiamata dall’ospedale per cesareo : bimbo morto : Aspettava, dopo aver effettuato un controllo, di essere chiamata per essere sottoposta a un taglio cesareo. Ma dall’ospedale di Vibo Valentia, secondo quanto riporta l’Ansa, non è arrivata la chiamata perché mancavano gli anestesisti. La donna, 32 anni, si è presentata in ospedale, ma le è stato detto che non si poteva procedere al parto cesareo per l’assenza medici e di tornare l’indomani. Ma nel frattempo il bambino è morto. La ...

Bimbo morto per otite - Simo : “Il medico imputato non è un omeopata” : “Il medico ha prescritto medicinali omeopatici, ma non era un medico esperto in medicina omeopatica. Vogliamo chiarire questo punto, importante per la salute pubblica e per una corretta informazione”. Cosi’ sul proprio sito web la Simo (Societa’ italiana medicina omeopatica) dopo la prima udienza del processo ad Ancona a carico di un medico “in seguito alla morte di un bambino della provincia di Pesaro nel 2017, a ...

Bimbo morto per otite - omeopata a processo : Ancona, 24 set. (AdnKronos) - di Sara Di SciulloPrima udienza, oggi davanti al Tribunale monocratico di Ancona, del processo nei confronti dell'omeopata Massimiliano Mecozzi, al quale si erano rivolti i genitori di Francesco, il bambino di Cagli (Pesaro Urbino) morto a 7 anni all'ospedale di Ancona,

Catania - la disperazione del padre del bimbo morto perché dimenticato in auto : "Ho un grande vuoto in testa" : Il 43enne Luca Cavallaro dice di ricordare solo di essere uscito di casa e aver sistemato il figlio Leonardo nel seggiolino prima di andare al lavoro: il piccolo, di due anni, è stato lasciato in macchina per 5 ore

Bimbo dimenticato in auto morto a Catania - il Codacons : “Tragedia evitabile - lo Stato ha una responsabilità morale” : “Negli ultimi 10 anni ben 9 bambini sono deceduti in Italia perché dimenticati in auto dai genitori, e le annunciate misure del precedente Governo non sono mai entrate in vigore.” Lo denuncia il Codacons, commentando quanto avvenuto a Catania, dove un Bimbo di due anni è morto dopo essere Stato dimenticato in auto dal padre. “La legge voluta dall’ex Ministro dei Trasporti Toninelli che prevedeva l’obbligo di seggiolini ...

Palermo, 20 set. (AdnKronos) – Il corpicino del piccolo Leo, il bimbo di due anni morto ieri mattina dopo essere stato dimenticato in auto dal padre, è stato restituito alla famiglia. Il padre, un ingegnere che lavora all'università di Catania, è indagato per omicidio colposo. Un atto dovuto.

Catania - lascia il figlio in auto e va al lavoro : bimbo morto : Avrebbe dovuto accompagnare il figlio all'asilo, ma quella mattina qualcosa lo ha distolto e si è recato direttamente al lavoro. Una dimenticanza fatale per un ingegnere 43enne che lavora in amministrazione all'Università di Catania. Una dimenticanza che è costata la vita al figlioletto di 2 anni, seduto sul seggiolino. Il piccolo è rimasto per 5 lunghe ore in auto. I finestrini erano chiusi. La vettura è rimasta sotto il sole cocente di un ...