“È il momento di svuotare i centri di accoglienza libici” | dice Minniti

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) “È ildidi. E ancora: “Questa guerra di aggressione intrapresa dalla Turchia va fermata subito”. In un'intervista a la Repubblica, Marco, già titolare del Viminale al quale si deve il Memorandum di accordo con la Libia, rilancia il suo appello a vigilare sulla sicurezza perché,, “il rischio è una drammatica crisi umanitaria ma non perché Erdogan ‘libera' i siriani che sono ora in Turchia”, un'ospitalità che per altro è frutto di accordi per cui l'Europa ha versato 6 miliardi di euro ad Ankara: “La crisi umanitaria –– può venire da coloro che scappano dalla Siria del Nord, dove ci sono 300 mila sfollati. Se dovesse esserci un conflitto diretto tra siriani e turchi, marciamo sull'orlo dell'abisso. E poi c'è la liberazione dei foreign fighter».è anche indignato per il fatto che “il ritiro americano ...

