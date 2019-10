“È cancerogeno”   Talco ritirato dal mercato Scatta l’allerta | ecco i lotti pericolosi

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 19 ottobre 2019) A causa della presenza di tracce di amianto un lotto diper bambini è statodalUsa. Lo ha annunciato la stessa Johnson & Johnson. L’azienda assicura che si tratta di una misura precauzionale su un lotto distribuito negli Stati Uniti nel 2018, e che si attendono ancora i risultati delle analisi per stabilire se si tratta di una vera contaminazione o se il campione è stato manipolato. Comunque vada è l’ennesimo problema per la casa farmaceutica, già sommersa da migliaia di cause legali legate ai suoi prodotti a base dida parte di persone che sostengono che hanno causato loro il cancro. Tutti affetti da tumori collegati all’esposizione all’amianto. E nella bufera anche per problemi legali ai casi di eccesso dell’uso di oppiacei negli Stati Uniti.Il lottoè il #22318RB e comprende ...

