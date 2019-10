Dubai supera Singapore con la piscina più alta al mondo

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) San Alfonso del Mar Resort, in CileOne&Only Reethi Rah, MaldiveMarina Bay Sands Hotel,Marina Bay Sands Hotel,LapiùdelPalm Tower diPalm Tower diPalm Tower diPalm Tower diPalm Tower diA San Alfonso del Mar Resort, in Cile, si può fare kayak o vela nellapiù grande al, lunga un chilometro e profonda 35 metri. Al One&Only Reethi Rah alle Maldive si può nuotare in unache si protrae direttamente nel mare e presenta una più piccolaall’interno. Ainvece ci si tuffa nellapiùalpresso il Marina Bay Sands Hotel. Questo però fino alla fine del 2019. Are infatti l’infinity pool di Marina Bay ci pensa, con un nuovo grattacielo che sarà creato sull’iconica isola artificiale di Palm Jumeirah. Six Senses, Yao Noi, ...