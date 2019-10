Dramma in strada a Treviso | travolto in bici | Massimiliano muore a 40 anni

Dramma a Bologna - donna di 35 anni accosta in strada e si suicida dandosi fuoco in auto : La tragedia lungo la strada Porrettana tra i comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, nella città metropolitana di Bologna. In un primo momento si era pensato a un incidente ma dai successivi accertamenti da parte dei carabinieri è emerso che si era trattato di un suicidio . La vittima, residente in zona , ha comprato della benzina poco prima e si è data fuoco.Continua a leggere

Dramma in strada ad Alessandria - Alberto sbanda con la moto e muore a 16 anni : La vittima del terribile incidente avvenuto lungo le strade di Felizzano è Alberto Proto, un giovane della zona residente nel vicino comune di Masio, in contrada Roncaglie. Il giovane avrebbe sbandato improvvisamente perdendo il controllo della due ruote e finendo con la moto nei campi circostanti dove non ha potuto evitare una barriera in cemento.Continua a leggere

Dramma a Livorno : imbocca contromano la superstrada in moto - muore calciatore 21enne : Nicola Fiorenzani, attaccante livornese dell'Acciaiolo Calcio, è morto tragicamente in un incidente stradale sulla superstrada Fi-Pi-Li all'altezza dello svincolo di Stagno. Alla base della tragedia una distrazione del centauro che ha imboccato lo svincolo contromano trovandosi di fronte un'auto che lo ha colpito in pieno.Continua a leggere