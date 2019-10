Downton Abbey -The Movie | niente cambia e tutto resta come è

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) Quattro anni fa, l’addio di una delle serie più amate di sempre (la più nominata e premiata di tra gli show non americani agli Emmy), adesso l’arrivo sul grande schermo. Il film dedicato auscirà nei cinema italiani il 24 ottobre prossimo per Universal, ma nel frattempo, noi che lo abbiamo visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, vi diciamo perché non potete non andare a vederlo. Un motivo su tutti: nel film, rispetto alla serie,affinchérestiè. Ed è questo il suo bello. Per chi ha seguito e amato la serie inglese per sei stagioni, tornare aè davvero un po’tornare a casa. Ritroverete le meticolose ricostruzioni, gli abiti fastosi, i gioielli anni Ventii trucchi e i tagli di capelli, quella dinamica particolare tra servitori e ...

