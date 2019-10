DIRETTA Virtus Bologna Varese | 40-34 | streaming video tv | intervallo lungo

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 52-48 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : primo strappo della Segafredo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52-48 Varese a -4: match apertissimo! 52-47 NATALI DALL’ARCO! Tripla e fallo subito. 52-44 DA TRE PAJOLA! SU NO-LOOK DI TEODOSIC! 49-44 Buona giocata di Simmons. 49-42 Markovic fa 0/2 dalla lunetta. 49-42 Hunter, con il piede che fa da perno. 47-42 TRIPLA DI JAKOVICS! SI RIFA’ SOTTO VARESE! 47-39 Jakovics fa 2/3 dalla lunetta. 47-37 Gran recupero di Weems e Ricci ringrazia: +10 ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 40-34 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Teodosic e Mayo protagonisti al PalaDozza! Segafredo avanti all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 La Virtus Bologna ha concluso il primo tempo con 3 possessi di vantaggio con 6 punti di distacco, vincendo 40-34 su Varese, con la Segafredo abile a sfruttare le giocate di Markovic e Teodosic: nonostante le triple di Mayo, Varese va a riposto sotto nel punteggio. FINE SECONDO QUARTO 40-34 Non sbaglia Teodosic dalla lunetta: 3 possessi di vantaggio Bologna ad 1′ dalla fine. 39-34 ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 32-27 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Teodosic e Mayo protagonisti al PalaDozza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-29 Mayo ancora, questa volta in penetrazione: che partita del #14. 32-27 2/2 dalla lunetta di Gamble. 30-27 Gamble spara da dentro l’area. 28-27 Seconda timeout Varese. 28-27 Teodosic! ANCHE LUI DALL’ARCO! 25-27 Mayo! DA 29 METRI! ALTRA TRIPLA. 25-24 1/2 di Markovic in lunetta. 24-24 Simmons da dentro l’area! 24-22 Timeout Bologna. 24-22 Permane l’equilibrio in ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 21-22 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : equilibro al PalaDozza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO 21-22 JAKOVICS! DA TRE! 21-19 Hunter! A rimorchio realizza il sorpasso. 19-19 Ottimo il tiro libero di Teodosic. 18-19 Teodosic entra in area, segna e cade! 16-19 Ferrero, arresto e tiro! +3 Varese. 16-17 Pajola! Segna la Virtus. 14-17 MAYO! DALL’ARCO! CHE PARTITA DEL #14. 14-14 Teodosic da dentro l’area. 12-14 2/2 dalla lunetta di Mayo: doppia cifra per il ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 9-7 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : match equilibrato al PalaDozza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 Markovic da dentro l’area! Sorpasso Virtus. 7-7 MARKOVIC! ANCHE LUI DALL’ARCO! 4-7 MAYO DA TRE! Giocata di Varese. 4-4 WEEMS! Markovic ruba palla e il #34 va a canestro. Timeout Varese. 2-4 2/2 di Gaines: primi punti Bologna. 0-4 Mayo da dentro l’area! 0-2 La Virtus rimane sulle linee di passaggio: secondo fallo di Vene. 0-2 Inizio di partita difficile per i padroni di ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : la Segafredo cerca l’ottava vittoria di fila! Si parte al PalaDozza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 Le squadre ultimano il riscaldamento. 18.55 Suona l’inno di Mameli al PalaDozza! 18.54 Varese è giunto al nono posto in campionati l’anno scorso, due posizioni avanti la Virtus, raggiungendo anche la semifinale di EuroCup. 18.51 Bologna l’anno scorso ha raggiunto il primo successo in Champions League sulle Canarias, club spagnolo: si tratta del quinto successo europeo ...

LIVE Virtus Bologna-Varese basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : sfida non semplice per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quinta giornata Buon tardo pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match della quinta di campionato che mette di fronte Segafredo Virtus Bologna e Openjobmetis Varese. Le V nere cercano, tra Serie A ed EuroCup, l’ottava vittoria consecutiva, in un inizio di stagione semplicemente folgorante per gli uomini di Sasha Djordjevic, cresciuti in maniera ...

LIVE Virtus Bologna-Andorra - EuroCup in DIRETTA : 87-72 ancora una grande vittoria per la squadra di Djordjevic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Diciannove punti di uno strepitoso Gamble. Quindici ed otto assist invece per Teodosic. Bologna si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno. FINISCE QUI! ancora STREPITOSA vittoria DELLA Virtus! 87-72 Ultimo canestro di Sy. 87-70 Teodosic per il +17 83-68 Altra tripla di Teodosic. Virtus fenomenale in questo avvio di stagione. 80-64 Teodosic fa calare il sipario sulla partita. ...

LIVE Virtus Bologna-Andorra - EuroCup in DIRETTA : Virtus in pieno controllo a metà ultimo quarto (74-59) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-59 Jumper di Baldi Rossi. Cinque minuti alla fine. 69-54 Un solo libero per Diagne. 69-53 Grandissimo canestro di Markovic e ormai la Virtus è tranquilla. 67-49 TRIPLAAAAA DI GAINES! FINISCE IL TERZO quarto! Allunga Bologna sul +15, che mette al sicuro la vittoria. 64-49 ANCORAAAAA BALDI ROSSI! TRIPLAAAA ALLO SCADERE! 61-49 Un solo libero per Hunter. 58-49 BALDIIIII ROSSIIIIII! ...

LIVE Virtus Bologna-Andorra - EuroCup in DIRETTA : vantaggio bolognese a fine terzo quarto (64-49) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL terzo quarto! Allunga Bologna sul +15, che mette al sicuro la vittoria. 64-49 ANCORAAAAA BALDI ROSSI! TRIPLAAAA ALLO SCADERE! 61-49 Un solo libero per Hunter. 58-49 BALDIIIII ROSSIIIIII! TRIPLAAAAAAA 55-49 Due liberi di Pajola per il +6. Tre minuti a fine terzo quarto. 53-46 Strepitoso Gamble. Meraviglioso movimento e gancio sinistro al vetro. Hannah sbaglia il libero del ...

LIVE Virtus Bologna-Andorra - EuroCup in DIRETTA : vantaggio bolognese a metà terzo quarto (49-46) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-49 Due liberi di Pajola per il +6. Tre minuti a fine terzo quarto. 53-46 Strepitoso Gamble. Meraviglioso movimento e gancio sinistro al vetro. Hannah sbaglia il libero del tecnico. 51-46 Schiacciata pazzesca di Gamble, che poi si prende anche il tecnico per eccessiva esultanza. 49-46 Un solo libero per Perez. 49-45 Tripla di Hannah! 49-42 Weems con uno splendido appoggio al vetro. 47-42 ...

DIRETTA Virtus Bologna MoraBanc - risultato 0-0 - video streaming tv : palla a due! : DIRETTA Virtus Bologna MoraBanc streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Eurocup, gruppo A.

LIVE Virtus Bologna-Andorra - EuroCup in DIRETTA : vantaggio bolognese all’intervallo (43-38) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Bella rimonta della Virtus Bologna, trascinata da un eccezionale Gamble da 15 punti. 43-38 TEOODOSIIIIIIIC! TRIPLA! 40-38 Due liberi di Hunter. Un minuto alla fine. 38-38 Sy strappa il rimbalzo e appoggia al vetro. 38-36 Gaines con il jumper del +2. 33-34 Un solo libero per Massenat. 32-31 GAINEEEES! TRIPLAAAAA! 29-31 Ancora Gamble con l’appoggio al ...

LIVE Virtus Bologna-Andorra - EuroCup in DIRETTA : spagnoli avanti a fine primo quarto (17-28) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-31 Tripla di Llovet! Incredibile il rendimento degli spagnoli. 22-28 Schiacciata di Gamble. 20-28 TRIPLA DI MARKOVIC! FINISCE IL primo quarto! Andorra avanti di undici punti grazie ad una incredibile percentuale da tre punti (7/9). 17-28 Un solo libero per Hannah. 17-27 Un libero di Gaines. 16-27 Appoggio al vetro di Perez. 16-25 Ancora una tripla di Andorra! Jelinek brucia la retina.7/9 ...