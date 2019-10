Diego Armando Maradona è di nuovo nonno | è nata India Nicole

Diego Armando Maradona Junior : è nata la figlia India Nicole (video) : Oggi, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha annunciato l'arrivo della seconda cicogna in casa di Diego Armando Maradona Junior e sua moglie Nunzia Pennino.prosegui la letturaDiego Armando Maradona Junior: è nata la figlia India Nicole (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 ottobre 2019 18:30.

Mertens a caccia di record. E’ a -2 da Diego Armando Maradona : L’attaccante azzurro Dries Mertens è a due lunghezze da Diego Armando Maradona nella classifica all time di reti segnate con la maglia del Napoli. Mertens scenderà in campo stasera contro il Cagliari con la fortissima motivazione di agguantare El Pibe de Oro nella classifica. Questo è quanto sottolineato da Il Corriere dello Sport. Inoltre il Cagliari è una delle vittime preferite dal belga che in dieci incontri ha marcato nove volte ...

Diego Armando Maradona oggi allenatore del Gimnasia : Deve essere davvero complicato per una stella assoluta dello sport come Diego Armando Maradona ricominciare daccapo: conclusa una fantastica carriera da calciatore oltre vent’anni fa, l’ex fuoriclasse del calcio argentino non è mai riuscito a emulare, da allenatore, le magie fatte in campo. Testardo e orgoglioso però, in questi giorni Diego si è rimesso in gioco per riprovarci, alla guida del Gimnasia y Esgrima La ...

L’Equipe : il miracolo a La Plata si chiama Diego Armando Maradona : Nel bene e nel male Maradona non ha mai smesso di fare notizia, ma questa volta sulle pagine dell’Equipe c’è la sensazionale presentazione del Pibe De Oro allo stadio de La Plata. Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia e ieri sono arrivati in 28.000 allo Juan Carmelo-Zerillo per salutarlo. Ci sono voluti 15 minuti, riferisce l’Equipe, perché il fumo dei festeggiamenti si dissolvesse e Diego potesse cominciare il suo ...

Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata - squadra di calcio della Serie A argentina : Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra che gioca nel massimo campionato di calcio argentino e che ha sede nella città di La Plata. Maradona, che è stato uno dei calciatori più forti di sempre,

Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata : Si riparte con una nuova avventura calcistica. Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata. A riferirlo

Adesso è ufficiale : Diego Armando Maradona è il nuovo tecnico del Gimnasia La Plata : Maradona torna in panchina: l’ex calciatore argentino è ufficialmente l’allenatore del Gimnasia La Plata La notizia era nell’aria, ma solo Adesso è arrivato l’annuncio ufficiale: Diego Armando Maradona torna in panchina. L’ex calciatore argentino è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata: ad annunciarlo è stato proprio il club sul proprio sito internet. Maradona ha firmato un contratto fino al termine della ...