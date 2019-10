Di Maio e Renzi contro Conte | contante  e obbligo Pos «devastanti» | serve vertice

Il monologo di Crozza che sfotte il governo : “Di Maio e Renzi contro il limite di 1000 euro. Certo - sennò si penalizzano orafi ed elettricisti” : Maurizio Crozza dedica il monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – alla manovra economica: “È tornato il limite di mille euro per l’uso del contante. Ma non subito… tra tre anni. Fino al 2021 sarà di 2mila euro e poi scenderà a mille ma solo nel 2022. È una misura omeopatica: lasciano il tempo agli evasori di abituarsi, di elaborare il lutto.” Live streaming, episodi completi e ...

Manovra - l'altolà di Di Maio a Conte : senza M5S non si fa niente. E torna l'asse con Renzi : La Manovra? «senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Ottobre : Contanti : i 5Stelle parlano come Renzi. Anti-evasione? Sconcertante uscita di Di Maio & C : La kermesse Renzi gioca a logorare: “Non faccio ultimatum” Il leader di Italia Viva apre la decima edizione della Leopolda a Firenze di Wanda Marra Contanti saluti al M5S di Marco Travaglio “RenziChiediScusa”, titolava il Blog delle Stelle il 16 settembre 2016, in cima a un lungo post di Luigi Di Maio che elencava “i 10 fallimenti del governo Renzi”. Al punto 8 (“Niente lotta alla corruzione”), c’era un duro attacco sui favori agli ...

Siluro a Zingaretti - Conte - Di Maio Su Affari lo 'schiaffo' dei renziani : NEL GIORNO DELL'AVVIO DELLA LEOPOLDA 10 A FIRENZE/ Nel giorno dell'apertura della Leopolda 10 a Firenze il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, vicinissimo a Matteo Renzi, lancia non pochi siluri agli alleati di governo. Nel mirino Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte e Luigi Di Segui su Affaritaliani.it

Luigi Di Maio - lo sfogo di Giuseppe Conte : "Matteo Renzi gli vuole far credere che sarà premier" : Matteo Renzi gioca d'astuzia. Almeno è quello che crede Giuseppe Conte, da settimane messo in guardia da tutti sul rottamatore fiorentino. A credere che il leader di Italia Viva possa ribaltare le sorti giallo-rosse sono gli stessi Renziani: "Tanto uno che fa il premier al suo posto si trova", dicon

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Salvini : “Confronto con Renzi? Non scappo mai”. Poi attacca Raggi e Di Maio. Su Conte : “Mi ha insultato più della mia prof. di filosofia” : “Perché incontro stasera Renzi da Vespa? Io non scappo mai. Io ho sempre accettato confronti con tutti. Se uno è convinto delle proprie idee, non deve avere paura di confrontarsi con nessuno. Certo, Renzi è un altro genio: voleva la semplificazione e ha fondato l’ennesimo partito di cui non si sentiva la fondamentale esigenza in Italia”. Così, ai microfoni di “Lavori in corso”, su Radio Radio, il senatore della ...

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...

Manovra in confusione - scontro Di Maio-Renzi : Conte irritato: «Tutti stanno pensando ai propri orticelli». E vuole un «superbonus» per chi paga con le carte

Il crollo di Luigi Di Maio e il boom di Matteo Renzi : il ribaltone sui social network : Con il nuovo governo sono stati stravolti gli equilibri su Facebook. Con la galassia 5 Stelle in difficoltà, la solita calma piatta del Pd e il rilancio dell'ex sindaco di Firenze (che con i suoi uomini lavora alla "costruzione" del personaggio Bellanova) La destra trionfa anche sui social network, mentre la sinistra non ha capito nulla " La Bestia di Matteo Salvini si è fatta più docile"

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Braccio ferro Renzi-Di Maio su Quota 100. Sconto su ristorante e idraulico - arriva la plastic tax : Il governo prende ancora 24 ore per sciogliere i nodi sul documento programmatico di bilancio che deve essere presentato all'Ue entro oggi a mezzanotte. A far slittare il Consiglio dei ministri risolutivo sarebbe il Braccio di ferro fra il Movimento 5 stelle e Italia viva su Quota 100. Luigi Di Maio vuole tenere la misura, mentre Matteo Renzi preme per superarla a favore di una riduzione delle tasse. A guardare con preoccupazione a quanto sta ...

Quota 100 - Di Maio : «Abolirla? Fantasia di Italia Viva». Renzi insiste : «Più risorse ai figli» : ?Quota 100, Luigi Di Maio da Lussemburgo risponde a Matteo Renzi: «Il Movimento Cinque Stelle non voterà ma» una legge di bilancio che elimini Quota 100, creando...

Luigi Di Maio : Via Quota 100? Fantasia Renzi : 16.45 "La lotta all'evasione non la si può fare da timidi, bisogna essere decisi e chiari". Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Di Maio, che rilancia: "Lotta all'evasione significa anche contrastare i grandi evasori. Ci aspettiamo che quando si approverà il testo della Legge di Bilancio si possa inserire il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione". Poi ribadisce il no all'eliminazione di Quota 100e ...