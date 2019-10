Detenuto per aver ucciso una donna | cerca di sgozzare la nuova compagna

Torino - Detenuto tunisino in permesso sgozza la compagna. Aveva già ucciso la sua fidanzata nel 2008 : Un tunisino di 36 anni, detenuto nel carcere di Torino in permesso lavoro, ha cercato di sgozzare la compagna che voleva lasciarlo dopo aver scoperto che undici anni prima Aveva ucciso una donna. La polizia ha arrestato l'uomo, Mohamed Safi, già in cella per avere assassinato nel giugno 2008, a Berg

Detenuto egiziano evade approfittando del permesso di lavoro : Fabrizio Tenerelli Il giovane egiziano aveva ricevuto l'autorizzazione ad uscire dal carcere, dalle 8.30 alle 19, per lavorare al campo di rugby di Imperia. Ieri sera, tuttavia, non ha fatto rientro e così sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine Era Detenuto in carcere a Imperia, ma grazie a un programma rieducativo di riabilitazione, aveva ottenuto il permesso di uscire dalle 8.30 alle 19, per lavorare nel locale ...

Ex Detenuto afferma : Per Felicity Huffman il carcere sarà difficile : Si prospettano settimane difficili per Felicity Huffman. La Desperate Housewife è colpevole di aver pagato una tangente di 15000 dollari per cambiare le risposte del test d’ammissione della figlia al college, nello scandalo che coinvolge diversi istituti e genitori. Il 13 settembre un giudice federale di Boston ha deciso che l’attrice dovrà scontare 14 giorni in prigione, esperienza che potrebbe rivelarsi tutt’altro che facile per la donna.\\A ...

San Gimignano - 15 agenti di polizia penitenziaria indagati per abusi e torture a un Detenuto. Quattro sospesi : A quindici agenti della polizia penitenziaria la Procura di Siena ha notificato l’avviso di conclusione indagini nell’ambito di un’inchiesta su presunti abusi e torture commessi nei confronti di detenuti del carcere di San Gimignano (Siena). Le accuse vanno dalle minacce alle lesioni aggravate, al falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale, alla tortura. Quattro degli indagati sono stati interdetti dall’autorità giudiziaria. ...

Napoli - Detenuto per omicidio evade dal carcere di Poggioreale usando una corda di lenzuola : è la prima volta che accade in 100 anni : Si è calato al di là del muro di cinta del carcere di Poggioreale utilizzando una lunga fune Robert Lisowski, il detenuto 32enne di origini polacche evaso oggi dalla casa circondariale di Napoli. Lisowski è riuscito a superare il muro perimetrale del carcere dal lato di via Francesco Lauria, quello cioè che affaccia sul Centro direzionale. Sono in corso ricerche a tappeto da parte di tutte le forze di polizia, coordinate dalla Procura. Lisowski ...