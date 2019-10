De Ligt la tocca | scatta la polemica del Bologna

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 19 ottobre 2019) Deed il suo tocco di braccio all’interno dell’area di rigore fanno discutere e non poco. La Gazzetta dello Sport riporta le polemiche scaurite dalla decisione arbitrale. Che Dela tocchi col braccio è fuori da ogni discussione. Il team arbitrale ha deciso di non assegnare il penalty al. Nasce la: “In pieno recupero l’olandese sbaglia intervento e colpisce con l’arto sinistro la palla. Per l’arbitro si tratta di un intervento regolare, per la panchina rossoblù no. E sui social è “guerra” di tweet tra chi parla di “scandalo” e chi difende l’operato del direttore di gara Il pepe nella coda. Juve-sta per finire quando improvvisamente si accende, in campo, parzialmente sugli spalti e ancor di più sui social. Al 93′ – pochi istanti prima della doppia clamorosa occasione di ...

fanpage : Moviola Juventus-Bologna: de Ligt tocca di braccio, perché arbitro e Var non danno rigore - LaZenzara : De Ligt tocca la palla con il piede ed essa rimbalza a terra toccando successivamente, a causa del timbalzo, il gom… - angelix46394875 : RT @Pierodsinter: De Ligt neanche la tocca se vogliamo dirla tutta -