David Reich | Sì | le razze esistono Ma non sono ciò che pensano i razzisti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Eleonora Barbieri Il genetista di Harvard studia il Dna antico e ciò che rivela sulle differenze fra i popoli Essere un ebreo ashkenazita della East Coast americana, per la professione dicomporta alcuni vantaggi: innanzitutto è la prova vivente di che cosa significhi occuparsi di «genetica delle popolazioni», perché il suo gruppo d'origine è, appunto, uno dei più studiati («allo sfinimento») dai ricercatori, tanto che lui stesso ha deciso di non sprecare tempo con un test del Dna; quando scrive, e dice, che «è ovvio che siamo tutti diversi, per forza dobbiamo esserlo», non può essere accusato di perorare teorie razziste; se gli sorge un dubbio di natura etica sul suo lavoro, per esempio se sia lecito andare a disturbare ossa vecchie di migliaia di anni che riposavano quiete nelle loro tombe, per analizzarne il Dna, può rivolgersi allo zio rabbino, ricevendo, di ...

rsta : RT @ilvenerdi: Il genetista David Reich ricostruisce la storia dell'uomo, tra migrazioni e incroci, alla luce delle ultime scoperte. Che si… - Martinetus : @robertorru1 @LiutoGiusto Il saggio di David Reich, appena uscito in italiano - mar_socialmedia : RT @ilvenerdi: Il genetista David Reich ricostruisce la storia dell'uomo, tra migrazioni e incroci, alla luce delle ultime scoperte. Che si… -