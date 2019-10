D’Anna su Napoli-Verona | ”Partita più aperta del turno di campionato”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 19 ottobre 2019) D’Anna: Ilsta esprimendo un bel calcio e ilnon è in grande condizione Lorenzo D’Anna, ex giocatore di Chievo e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare -tra l’altro- del match che si giocherà questa sera al San Paolo tra iled il. Queste le parole dell’allenatore: SULLE GARE DI JUVENTUS E“Sono entrambe delle belle partite. Ilsta esprimendo un bel calcio e ilnon è in grande condizione, forse è questa la partita più. L’Hellas è una delle sorprese del campionato. La Juventus, nonostante il Bologna abbia fatto un buon mercato, ha qualcosa nettamente in più rispetto alle concorrenti”. SUL BOLOGNA “Il problema che purtroppo ha avuto Sinisa ha unito ancora di più il gruppo, la squadra lo segue e la sua presenza incide sulla partita. Spero di ...

lazio_magazine : MATCH - D'Anna: 'Napoli-Verona gara aperta' - milanmagazine_ : MATCH - D'Anna: 'Napoli-Verona gara aperta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - D'Anna: 'Napoli-Verona gara aperta' -