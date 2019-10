Da lunedì Wind dovrebbe regalare Amazon Echo Dot con la SIM da 100 Giga al mese abbinata

Il lunedì porta con sé un altro WinDay : ecco il regalo di oggi per i clienti Wind : oggi è lunedì 26 agosto e, così come ogni lunedì, arriva un altro Winday: ecco il regalo - anzi, dovremmo dire i regali! - di oggi per i clienti Wind L'articolo Il lunedì porta con sé un altro Winday: ecco il regalo di oggi per i clienti Wind proviene da TuttoAndroid.