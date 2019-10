Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Durante la puntata di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Mauriziosiper mettere in scena l’incontro tra il ministro dell’Economia, Roberto, e il presidente del Consiglio, Giuseppe. I due, presi da un delirio musical-economico,così la manovra: “La manovra piccolina che sconfigge l’evasion, il contante sparirà no, non adesso, ma tra un po’… secon solerzia i contnel bidet, c’è la guardia di finanza che ti trapana il seder”. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/) L'articolosile: “Sei soldi nel bidet, la Guardia di finanza ti trapana il seder” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Crozza si sdoppia, Conte e Gualtieri spiegano le norme anti-evasione: “Se nascondi i soldi nel bidet, la Guardia di… - ilfattovideo : Crozza si sdoppia, Conte e Gualtieri spiegano le norme anti-evasione: “Se nascondi i soldi nel bidet, la Guardia di… - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Crozza si sdoppia: la manovra cantata da #Conte e #Gualtieri -