Costano 99 | 99 euro e promettono di essere ottime cuffie | ecco le Wiko WiShake True

Sydney - in un ristorante le pizze Costano 55 euro : La pizze ria Bella Brutta, un ristorante di Sidney, ha vinto un importante premio nonostante i prezzi esorbitanti: una pizza senza condimenti può arrivare a costare 35 euro , ai quali ne vanno aggiunti altri 20 almeno se per esempio si vogliono aggiungere delle semplicissime acciughe.Continua a leggere

Uragani in Europa : in Spagna Costano più di terremoti e attentati messi insieme : Nei giorni scorsi, l’uragano Lorenzo ha tenuto con il fiato sospeso l’ Europa . Nato nell’Atlantico il 25 settembre, ha raggiunto la categoria 5, dirigendosi verso il Vecchio Continente, senza mai minacciare le Americhe. Il suo impatto sulle Azzorre ha avuto effetti devastanti, con interi villaggi rasi al suolo ed evacuazioni. La Penisola Iberica non ha subito grandi effetti a causa del passaggio dell’uragano, eppure le tempeste cicloniche negli ...

I detenuti stranieri in Italia Costano un miliardo di euro all'anno : Sono oltre il 30% i detenuti stranieri ospitati nei carceri Italiani. Per mantenerli, spendiamo oltre 130 euro al giorno, per ognuno di loro. Carceri sovraffollati e costi elevati. In Italia, a fronte di una capienza regolamentare di 50.472 detenuti, gli istituiti penitenziari ne ospitano 60.881. Di questi 20.225, quindi oltre il 30%, sono stranieri. I dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 30 settembre di quest'anno, ...