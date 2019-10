CorSport | Juve-Bologna | solo il freddo può tenere Mihajlovic lontano dalla panchina

CorSport : Inter e Napoli inseguono la Juventus ma sono ai due opposti : C’è una novità nel campionato, e soprattutto negli stimoli che il campionato offre alla Juventus di Sarri. Ed è rappresentata dalla presenza dell’Inter di Conte, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Se i bianconeri avessero perso il derby contro l’Inter di Marotta e Conte sarebbe stato un disastro, ecco perché la Juve ha giocato la sua migliore partita a Milano. L’Inter a sua volta ha tutte le intenzioni di stare addosso alla Juve e ...

CorSport : il ricorso della Juve serve a mettere pressione all’Inter juventinizzata : Non è un caso che il ricorso della Juve al Collegio di garanzia dello Sport arrivi proprio mentre fervono i preparativi per la partita contro l’Inter a San Siro, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Una vicenda che si trascina dal 2010, quando Andrea Agnelli ha preso possesso del club. Addirittura la prima causa fu presentata il 10 maggio, nove giorni prima che il giovane Agnelli diventasse presidente. Il ricorso va letto su due ...

Sul CorSport lo strano labiale di Balotelli : “Sempre tutto alla Juve” : Mario Balotelli non deve aver gradito particolarmente la direzione di gara dell’arbitro Pasqua, in occasione della partita del Brescia contro la Juventus. Il Corriere dello Sport scrive di un labiale di SuperMario intercettato dalle telecamere a fine partita: “Sempre alla Juve, tutto a loro”. I compagni se ne sarebbero accorti e sarebbero intervenuti subito per accompagnarlo negli spogliatoi, Gastaldello in primis. In realtà, ...

CorSport : Sarri schiera il rombo senza Ronaldo e la Juve cambia. Un caso? : La Juve più bella di questo inizio di stagione? Per Alberto Polverosi non ci sono dubbi: quella di Brescia. Lo scrive oggi sul Corriere dello Sport. Una Juve ancora imperfetta, che continua a subire troppo, ma “una Juve che per palleggio, possesso palla, qualità degli scambi ha fatto tornare in mente a qualcuno il Napoli di Sarri”. In realtà, scrive Polverosi, più che al Napoli di Sarri assomigliava all’Empoli di ...

CorSport : Juve-Verona - spazio a Dybala. In porta torna Buffon : Il Corriere dello Sport si sofferma sulle scelte di Maurizio Sarri per la partita della Juventus contro il Verona, oggi allo Stadium. In attacco potrebbe toccare di nuovo a Paulo Dybala. L’argentino dovrebbe essere schierato al posto di Higuain. A centrocampo si riposerà uno tra Pjanic e Khedira. Bentancur è candidato a partire titolare. Sulle fasce, potrebbe giocare Cuadrado in difesa con Bernardeschi se Danilo o Alex Sandro dovessero ...

CorSport : le partite della Juve alle 15 sono una decisione della Lega - non del club : Non sarebbe stata la Juventus a chiedere di giocare più spesso alle 15 per dare modo al pubblico cinese di seguire le sue partite e incrementare i suoi interessi commerciali. Il Corriere dello Sport scrive che dalla Lega filtra la notizia che la decisione sia venuta proprio da via Rossellini. E che sarebbe solo frutto degli incastri Legati agli anticipi per la Champions e alle scelte di Sky e Dazn. Dunque nessuna pressione da parte dei ...

CorSport : Inter - Juve e Napoli - tutte in campo oggi. Alle 23 sapremo se sarà un campionato diverso : Una giornata importante la terza di campionato. Soprattutto quando, di sabato, giocano tutte e tre le favorite allo scudetto, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Alle 15 la Juve, Alle 18 il Napoli, Alle 20.45 l’Inter. “Stasera, intorno Alle undici, sapremo qualcosa di più del nostro futuro di appassionati di calcio”. I bianconeri sono impegnati contro la Fiorentina che sicuramente è meno squadra della Juve. Il ...

CorSport : Mandzukic-Juve - titoli di coda. Il croato tratta con una squadra in Qatar : Il divorzio tra Mandzukic e la Juventus è vicino, scrive il Corriere dello Sport. Dopo i tanti rifiuti del giocatore in estate, sembrava certo che dovesse rimanere in bianconero, da separato in casa, fino almeno a gennaio. Invece lascerà prima. Il croato non compare tra i convocati contro la Fiorentina e il motivo è proprio il mercato. La decisione è stata presa di comune accordo con la società, scrive il quotidiano sportivo, perché ...

CorSport : Llorente al debutto. Anche con la Juve esordì contro la Sampdoria : Oggi, contro la Sampdoria, Llorente sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Ieri Ancelotti non ha posto veti in tal senso. E sarebbe un debutto curioso, scrive il CorSport, perché Anche quando esordì con la Juventus, il 24 agosto 2013, il debutto fu proprio contro la Sampdoria. Quella volta, però, fu al Marassi e giocò solo tre minuti. Entrò in campo al 90’, al posto di Tevez. Stavolta, al San Paolo, sarà accanto a Mertens. “Il ...

CorSport : la Juve si gioca anche i bilanci in Champions : Il Corriere dello Sport oggi torna sulla situazione dei conti della Juve che, come abbiamo riportato in precedenza, si avvia a chiudere in rosso il bilancio per 40 milioni. Ma non solo, come previsto da Exor e riportato dal Sole 24 Ore, i bianconeri potrebbero chiudere con lo stesso rosso anche il prossimo bilancio. Un rischio che la società di Agnelli non vuole correre, e se adesso è arrivata in soccorso Jeep, per il futuro c’è solo una ...

CorSport : Fiorentina-Juve - Ribery titolare. Contro la Juve non ha mai perso : Mentre i compagni godevano della giornata libera, Franck Ribery si è allenato da solo nella palestra del centro sportivo viola. Sabato c’è la sfida con la Juventus. Per lui il match ha un gusto in più, scrive il Corriere dello Sport. Contro i bianconeri, infatti, FR7 non ha mai perso. “Cinque le gare in cui, in Champions League, ha incontrato i bianconeri, e pur non avendo mai messo la firma su un gol, ha sempre portato a casa ...

CorSport : «Quando Sarri ha firmato per la Juve la mamma gli ha detto “non ti parlo più”» : Il Corriere dello Sport riporta alcune battute di Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe “Pedos Bill” In viola dal ’54 al ’58 e amico di Maurizio Sarri, alla vigilia dell’importante gara della Juve contro la Fiorentina. Virgili non nasconde la sua convinzione che Sarri continui a tifare Fiorentina nonostante sia passato dalla parte del nemico e conferma che al Franchi «Farà il suo lavoro da avversario per 90′ poi diventerà ...

Pedullà (CorSport) : «A 60 anni Sarri non cambia - la Juve non si illuda» : Sarri non cambierà mai. È questo il senso dell’articolo di Alfredo Pedullà – molto vicino al tecnico Juventino – sul Corriere dello Sport. A 60 anni non può cambiare, la Juve lo sa. Se proprio fosse possibile, neanche ne avrebbe voglia. Il senso è tutto qua. Il resto è arricchimento per suffragare il concetto principale. I problemi Emre Can e Mandzukic doveva risolverglieli il club. E lui non è disposto ad alcun compromesso. A ...

CorSport : Sarri voleva cedere Rugani ma ha detto no a Boateng (e la Juve lo ha ascoltato) : Maurizio Sarri era favorevole a tagliare gli esuberi, giudicati imbarazzanti fin dal ritiro estivo della Juventus. In particolare, scrive il Corriere dello Sport, aveva dato il via libera alla cessione di Rugani. Conoscendo bene il difensore, sapeva che questo sarebbe stato un anno perso per lui. Ma le trattative via via avviate non sono andate in porto. Quando il primo settembre, la società gli ha chiesto se potesse andar bene Boateng, del ...