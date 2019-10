CorSport | il San Paolo pronto a sostenere il Napoli In 40mila per la gara contro il

CorSport : Napoli-Cagliari - Lozano in campo pronto a prendersi l’urlo del San Paolo : Questa sera, al San Paolo, contro il Cagliari, Lozano tornerà in campo dal primo minuto al fianco di Mertens. Ancelotti ha concesso ad entrambi una pausa in occasione della trasferta a Lecce, ma adesso vorrebbe concedere al messicano la possibilità di segnare in casa, davanti al suo nuovo pubblico. È la terza volta che Lozano gioca dal primo minuto in coppia con Dries. Entrambi attaccano in modo esemplare la profondità, per ammissione dello ...

CorSport : tra Cagliari e Brescia il San Paolo attende 80mila spettatori : Nonostante il San Paolo abbia cambiato faccia con i lavori per l’Universiade, il pubblico continua a non affollare lo stadio e non se ne capisce il motivo, scrive il Corriere dello Sport. Fatto sta che gli abbonamenti non sono decollati, tanto per cominciare: sono circa 13mila. Per l’esordio in casa contro la Sampdoria, sono stati presenti meno di 33mila spettatori, a Napoli-Liverpool della settimana scorsa 38.878. Molto al di sotto delle ...

CorSport : Napoli-Cagliari - tornano Mertens e Lozano. Fabian e Koulibaly riposano : Ancora turnover per il Napoli contro il Cagliari, domani. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport dovrebbe riposare Koulibaly. Avrebbe dovuto fermarsi per un turno anche contro il Lecce ma il risentimento muscolare di Manolas ha costretto Ancelotti a schierare il senegalese al fianco di Maksimovic. Stavolta toccherà a lui restare in panchina a rifiatare. In porta ci sarà di nuovo Meret, dopo la pausa che ha dato spazio a Ospina. Di Lorenzo ...

CorSport : Lecce-Napoli - si cambia. In campo Ospina e Malcuit. Riposano Koulibaly e Fabian Ruiz : Domenica il Napoli incontrerà il Lecce in trasferta e Carlo Ancelotti pensa alla formazione. Il mister vuole dare spazio a chi finora ne ha trovato poco in campionato e Champions. È pronto a mischiare le carte, scrive il Corriere dello Sport, e anche gli uomini. Ne cambierà diversi, per permettere a chi ha giocato di più di riposare. Anche perché mercoledì si tornerà in campo contro il Cagliari. E allora Koulibaly e Fabian Ruiz finiranno per ...

CorSport : la provocazione di Sala a Inter e Milan : “Vi vendo San Siro a 70 milioni” : Nella questione stadio Milanese Interviene il sindaco Sala prendendo tutti in contropiede. Il Corriere dello Sport racconta che ieri il sindaco di Milano ha dichiarato: “A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza: noi siamo disponibili a cedere San Siro qualora si volesse considerare anche l’ipotesi San Siro”. Tutto nasce dalla ...

CorSport : appena 11mila abbonamenti - i motivi della fuga dei tifosi dal San Paolo : 08Perché il Napoli ha venduto solo 11 mila abbonamenti? Il Corriere dello Sport prova a intrecciare una serie di possibili motivazioni che favoriscono il minore afflusso al San Paolo. Innanzitutto la cultura del divano che ha oramai ottenuto seguito nella nostra società grazie al calcio offerto in tv, per cui in molti preferiscono le comodità della casa anche con un impianto tutto restaurato. Non appare infatti più plausibile che la fatiscenza ...