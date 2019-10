CorSport | Hysaj-Roma | pronto un quinquennale da 2 | 5 milioni l’anno

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe già un accordo tra lae il terzino del Napoli Elseid. Che l’albanese voglia lasciare il Napoli non è un mistero. Lo ha più volte dichiarato anche per bocca del suo procuratore. Già in estate il club giallorosso aveva tentato una decisa manovra di avvicinamento che, però, si era conclusa con un nulla di fatto. Mainsiste a voler andar via da Napoli, anche perché è ai margini del progetto di Ancelotti. Ha giocato solo 54 minuti in tre spezzoni di partita in campionato e non è stato convocato in Champions. Vuole giocare con continuità, per questo è alla ricerca di un club che gli dia la possibilità di farlo. Il quotidiano sportivo scrive che il suo agente, Mario Giuffredi, ha già un accordo economico con lae quindi a gennaio se ne potrà riparlare. Si tratterebbe di unda 2,5...

salvione : Roma, per Hysaj sarà gioco al ribasso: il Napoli lo valuta 20 milioni - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Hysaj-Roma, CorSport: accordo quinquennale raggiunto, l'agente spingerà ADL a cedere il terzino -