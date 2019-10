Clima | “Nel 2018 | in Sardegna +3°C rispetto alla media degli ultimi 40 | rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) “La temperaturasta aumentando, l’anno scorso di 3°C in più40 anni, cosi come aumenta la presenza di alcuni gas, in particolare dell’anidride carbonica che cresce in modo inedito: oggi abbiamo un dato mai visto prima“. Sono emersi datirmanti, come quelli illustrati da Pier Paolo Roggero, docente ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee all’università di Sassari, al convegno ‘Cambiamentitici e agricoltura resiliente’, promosso da Coldiretti Oristano ad Arborea (Oristano), comune che solo nel, come ha ricordato la sindaca Manuela Pintus, ha dichiarato ben tre stati di calamità. “Laè tra le regioni adesertificazione, per questo è necessaria una sfida infrastrutturale“, ha ricordato Massimo Gargano, direttore nazionale dell’Anbi, l’Associazione ...

SkyTG24 : Clima, +3 gradi nel 2018: Sardegna a rischio desertificazione - petergomezblog : Clima, ecco i 20 gruppi che in 50 anni hanno causato il 35% delle emissioni globali. E continuano a investire nel p… - fabiochiusi : So che il tema non sembra particolarmente urgente, rispetto alle emergenze in cui siamo immersi, dal clima all'estr… -