Clima | in migliaia manifestano con Greta in Alberta | Governatore | “Chiedere la fine

Clima - diretta : migliaia di studenti in piazza per Fridays for Future in 150 città italiane : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città , da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Sciopero per il Clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...

Clima - al via i cortei in 150 città italiane : migliaia di studenti in piazza : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. A Roma è pronto a partire il corteo per il terzo Global Strike: continua l'affluenza dei giovani che...

Clima : migliaia di studenti in piazza anche a Palermo : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - migliaia di studenti stanno partecipando anche a Palermo alla manifestazione per il "Fridays for Future". Decine gli striscioni che i ragazzi hanno realizzato. "Vogliamo respirare il nostro futuro", si legge su uno dei cartelli. E ancora: "Our planet is screaming. Help

Clima - migliaia di studenti marciano a Napoli : disagi per le corse della Circum : L'onda di studenti diretti a piazza Garibaldi per il Friday for future invade la Circumvesuviana. I treni che hanno circolato nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 hanno registrato il...

In Spagna migliaia di campi sott’acqua : “i cambiamenti Climatici hanno effetti disastrosi sull’agricoltura europea” : In Spagna sono state colpite dall’inondazione 150mila ettari di coltivazioni in una delle aree agricole più importanti nel sud della Comunità Valenciana, con campi di agrumi sommersi e danni a verdure ed ortaggi fino al 100%. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base delle indicazioni emerse dall’organizzazione agricola spagnola Asaja alla quale ha espresso piena solidarietà. Tra le verdure colpiti carciofi, patate e broccoli mentre – ...