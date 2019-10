Cile | proteste contro gli aumenti nel settore trasporti Palazzo Enel a Santiago

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Iltenuto in scacco dalledi piazza. Dal 14 ottobre centinaia di giovani sono scesi in strada e hanno assalito diverse stazioni diper manifestarel’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana, con almeno 16 dipendenti che sono rimasti feriti. Nella tarda serata del 18 ottobre, nel centro della capitale ildell’è stato incendiato: ad appiccare le fiamme sono stati alcuni sconosciuti saliti al 16esimo piano dalle scale esterne di emergenza. La situazione ora è sottollo, ma l’edificio è completamente distrutto e c’è pericolo per possibili crolli. Non ci sono state vittime, ma le fonti locali descrivono un contesto di gravi disordini, con attacchi che si ripetono da giorni. Il presidente Sebastián Piñera ha dichiarato lo stato di emergenza e il servizio metro adelè stato sospeso con seri disagi, dopo che gli ...

