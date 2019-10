Cile | metro in fiamme per protesta caro biglietti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) Santiago del, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) – Il presidenteno Sebastian Pinera ha dichiarato lo stato d’emergenza a Santiago nella tarda serata di venerdì, dopo che i pompieri hanno dovuto spegnere incendi provocati da manifestanti in cinque stazioni dellapolitana nel pieno dellacontro il. In un discorso televisivo alla nazione, Pinera ha annunciato lo stato d’emergenza in due comuni e due province della regionepolitana di Santiago in seguito ai “gravi e ripetuti attacchi” contro la proprietà pubblica e privata.Un video diffuso dal ministero dell’Interno mostra danni alle scale mobili enella stazioneCummings, mentre sullo sfondo si sentono slogan e il rumore di colpi ripetuti. L’intera rete della, vitale per i trasporti di un’area che conta sette milioni di abitanti, rimarrà ...

