Ciclismo | Tour of Guangxi 2019 | Ackermann batte tutti nella terza frazione Trentin

Ciclismo - il programma di Fabio Aru per il 2020 : punta tutto sul Tour de France e rinuncia al Giro d’Italia? I piani del Cavaliere : Fabio Aru è reduce da una stagione davvero molto complicata, incominciata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra e conclusa col ritiro alla Vuelta di Spagna dove era andato in difficoltà più volte dopo aver disputato un discreto Tour de France. I problemi riscontrati in terra iberica sarebbero causa di un virus che ha debilitato il Cavaliere dei Quattro Mori, impedendogli di decollare in questa annata che doveva ...

Ciclismo - gli obiettivi di Elia Viviani per il 2020 : Milano-Sanremo e Tour de France prima delle Olimpiadi : Agli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si stanno svolgendo al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), Elia Viviani ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’eliminazione. In questa stagione il veronese ha lasciato così per la seconda volta il segno in una rassegna continentale, visto che ad agosto aveva ottenuto il titolo su strada ad Alkmaar. Il doppio impegno resterà anche nel prossimo anno, in cui il velocista azzurro ha già ...

Ciclismo – Chris Froome verso un nuovo intervento chirurgico : intanto il britannico scherza sul percorso del Tour 2020 [FOTO] : Froome non ha la certezza di poter partecipare al Tour de France 2020: intanto sui social ironizza sul percorso della 107ª edizione della Grande Boucle E’ stato presentato ieri mattina a Parigi il Tour de France 2020: al Palazzo dei Congressi di Parigi hanno assistito dal vivo alla presentazione della 107ª edizione della Grande Boucle il vincitore del 2019, Egan Bernal ed il suo compagno di squadra Chris Froome, ancora un po’ ...

Ciclismo - Chris Froome : “Percorso del Tour spietato - sarà battaglia. Il recupero procede bene” : È sicuramente l’uomo più atteso. Dopo la bruttissima caduta al Delfinato, che ha messo fine alla sua stagione, con il rischio di compromettere anche la carriera, Chris Froome ha sicuramente puntato tutto sul 2020 e con precisione sul Tour de France. Oggi il plurivincitore della Grande Boucle era presente a Parigi alla presentazione dell’edizione numero 107. Le sue parole ai microfoni di CyclingPro.net: “È un percorso spietato ma va ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Mi piace il percorso - ma deciderà la squadra se andrò al Giro o al Tour” : Presentata oggi a Parigi l’edizione numero 107 del Tour de France. Annunciato il percorso della Grande Boucle 2020 che promette sicuramente spettacolo: la partenza da Nizza sarà già entusiasmante, da aggiungere davvero tantissime tappe di montagna ed una sola cronoscalata che favorisce sicuramente gli uomini di fondo. Presente in terra transalpina c’era ovviamente Egan Bernal, detentore del titolo. Le parole del colombiano ...

Ciclismo - Thibaut Pinot : “Difficile mentalmente riprendere dopo il ritiro al Tour de France” : dopo il ritiro per infortunio nel 2019, riproverà nel 2020 a riportare la vittoria del Tour in Francia Thibaut Pinot, che a poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com. Il transalpino ha affermato che dopo l’addio al GT di casa è stato difficile risalire in bici. “Ho preferito andare in mountain bike, poiché non volevo guardare la mia bici da strada. Non ho guidato la mia bici per tre ...

Ciclismo - Chris Froome : “Egan Bernal ha detto che mi aiuterà al Tour de France 2020” : A poche ore dalla presentazione ufficiale del Tour de France 2020 ha parlato a CyclingNews.com Chris Froome, alla ricerca del quinto successo nel GT transalpino dopo quelli ottenuti nel 2013, 2015, 2016 e 2017, che ha affermato come Egan Bernal, vincitore nel 2019, gli abbia offerto il suo aiuto per raggiungere l’obiettivo il prossimo anno. “Devo essere il più forte. Se è Bernal il più forte, allora sarò felice se vince, perché è ...

La Parigi-Tours e il Ciclismo che gioca contro i velocisti : Ieri, sotto lo striscione di arrivo di avenue de Grammont, Arnaud Démare a qualche decina di metri dall'arrivo ha abbassato il capo: un segno di resa. Quando ha rialzato il capo i suoi occhi erano velati di malinconia, mentre nelle sue labbra era comparso un ghigno di disappunto. Il disappunto di ch

Ciclismo – Jelle Wallays trionfa nella Parigi-Tours : è bis del successo ottenuto nel 2014 : Jelle Wallays vince la Parigi-Tour 2019: il ciclista fiammingo bissa la vittoria ottenuta nel 2014 grazie ad un’azione in solitaria La 113ª edizione della Parigi-Tours va a Jelle Wallays. Il ciclista della Lotto-Soudal bissa il successo ottenuto nel 2014 grazie ad un’azione in solitaria che coglie di sorpresa gli avversari e gli permette di vincere la corsa francese. Alle sue spalle si piazza l’olandese Niki Terpstra, sul ...

Ciclismo - la Israel nel World Tour : campagna acquisti in Italia - sarebbe vicino Modolo : Nel Ciclismo World Tour ci saranno grandi novità nella stagione 2020. La massima categoria sarà infatti allargata con la presenza di ben 20 squadre al posto delle attuali 18. Le due nuove formazioni ad entrare nel World Tour saranno le francesi Arkea Samsic e Cofidis, ma tra le grandi vedremo anche la Israel Cycling Academy. La squadra Israeliana, invitata alle ultime edizioni del Giro d’Italia, ha infatti rilevato la licenza che apparteneva ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini impegnata al Tour of Taihu Lake : svelata la formazione ufficiale : Mentre 7 atleti Orange-Blue sono impegnati nelle classiche d’autunno italiane, 6 corridori sono pronti a prendere il via in Cina, al Tour of Taihu Lake, penultima trasferta asiatica del team Il team Nippo Vini Fantini Faizanè si appresta ad affrontare la penultima trasferta asiatica della stagione. Il team correrà infatti il Tour of Taihu Lake, al via questo mercoledì 9 ottobre. La gara si svolgerà su sei tappe che faranno da seguito al ...

Ciclismo – L’Emilia Romagna sogna la partenza del Tour de France 2022 : pronta la candidatura : L’Emilia Romagna sogna di ospitare la partenza del Tour de France in futuro: la regione presenterà la propria candidatura per le edizioni 2022 o 2023 Il Tour de France del futuro potrebbe partire dall’Emilia Romagna, terra del leggendario Marco Pantani. Per ora è poco più che un sogno, ma l’intenzione di tramutarlo in realtà è forte. La regione presenterà la propria candidatura per ospitare la partenza dell’edizione ...

Ciclismo - un nuovo team accede al World Tour : la Israel Cycling Academy rileva la licenza della Katusha : Il team Israeliano dunque a partire dalla prossima stagione parteciperà ai tre Grandi Giri e a tutte le corse più importanti della stagione Ci sarà un nuovo team nel World Tour a partire dal 2020, si tratta della Israel Cycling Academy che sale dunque di livello entrando nel gotha del Ciclismo. A fargli spazio sarà la Katusha, che ha ceduto la propria licenza alla squadra Israeliana cedendogli il posto nel circuito maggiore. Manca al ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Un anno difficilissimo. Dopo il Tour mi veniva da piangere - ma mi sono risollevato con un ottimo Mondiale” : Gianni Moscon è stato uno dei grandi protagonisti dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Il 25enne trentino ha dato un contributo fondamentale alla squadra azzurra, facendo un grandissimo lavoro in supporto al capitano Matteo Trentin e chiudendo poi al quarto posto. Questa rassegna iridata è stata quindi un importante punto di svolta per il corridore del Team INEOS, che Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, è ...