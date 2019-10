Ciclismo su pista | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi 19 ottobre Tutti gli

Ciclismo su pista - Europei 2019 : 18 ottobre. Nessuna gioia italiana nell’Omnium. Festeggiando Wild e Thomas : Un venerdì avaro di soddisfazioni per l’Italia durante la terza giornata dei Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn. Le speranze azzurre erano tutte risposte nell‘Omnium maschile con Elia Viviani e in quello femminile di Letizia Paternoster. E invece no, non è andata come speravamo. Sesto posto finale per il campione olimpico e quinta posizione per la Paternoster, che arrivavano rispettivamente dalla medaglia d’argento e ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Kirsten Wild domina l’Omnium femminile ed è oro! Delusione Paternoster soltanto quinta : Kirsten Wild si riconferma medaglia d’oro nell’Omnium ai Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn, in Olanda. La padrona di casa e campionessa del mondo di questa specialità, era partita con tutti i favori dei pronostici, aveva già dimostrato la sua supremazia al termine della gara ed eliminazione, e alla fine così è stato. Con 116 punti riconquista la maglia di campionessa europea ai danni della britannica Laura Kenny, argento ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre. Delude Paternoster : è quinta nell’Omnium. Viviani a caccia della medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.38: E’ bronzo per Friedrich che batte ancora Hinze 20.33: Ora la seconda manche delle finali della velocità. Per il bronzofemminile Friedrich-Hinze (1-0) 20.32: Decisiva l’ultima volata con l’olandese Wild, quarta che guadagna i due punti che le servono per l’oro, la britannica Kenny chiude terza ma non strappa l’oro all’olandese, mentre la bielorussa ...

Europei Ciclismo su Pista 2019 – Delusione Paternoster nell’Omnium - quinto posto e niente medaglia per l’azzurra : L’atleta italiana crolla letteralmente nello sprint, scendendo dal terzo al quinto posto nell’ultima prova dell’Omnium niente medaglia per Letizia Paternoster nell’Omnium femminile agli Europei di Ciclismo su Pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. L’atleta italiana dilapida il terzo posto posto ottenuto al termine dell’eliminazione, scendendo in quinta piazza dopo lo sprint, ultima e ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - Paternoster e Viviani risalgono la china nell’Omnium : terza e quarto dopo tre prove! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.21: Resiste Voinova che batte Hinze e affronterà Starikova in finale per l’oro 19.19: Ora la terza sfida tra Hinze e Voinova 19.17: Friedrich si pianta nell’ultimo rettilineo 19.16: Starikova e Friedrich si giocano la finale nella sprint donne: è la bella 19.13: VivianiIIIIIIIII!!! Vince l’eliminazione e risale la china!!! L’azzurro è quarto quando manca solo la ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - Paternoster risale nell’Omnium - Viviani settimo dopo due prove : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50: La prima semifinale maschile: Hoogland contro Dimitriev (1-0) 18.48: Non riesce la rimonta di Voinova, Hinze tiene all’interno e si porta sull’1-1 18,46: Ora Hinze contro Voinova 18.45: Si va alla bella con la rimonta della tedesca Friedrich che supera nel rettilineo finale l’ucraina Starikova: 1-1 18.43: Ora Starikova contro Friedrich per la seconda sfida della ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Elia Viviani solo settimo a metà gara nell’omnium : Non può che esserci un po’ di delusione, ma siamo solamente a metà gara e tutto può cambiare. Elia Viviani, campione olimpico in carica dell’omnium, è solo settimo dopo due prove su quattro proprio nella sua specialità agli Europei di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn (Olanda). Il fenomenale velocista azzurro non è riuscito a ben districarsi in due prove congeniali alle proprie caratteristiche: scratch e tempo race. Nella prima ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Paternoster e Viviani sono tutti e due settimini dopo due prove dell’Omnium. Dominio tedesco nell’inseguimento individuale femminile : Nel pomeriggio di Apeldoorn (Olanda) è andata in scena la prima delle due sessioni giornaliere degli Europei di Ciclismo su pista 2019. Una sessione che ha visto protagonisti i fenomeni dell’ovale continentale sfidarsi nelle prime due prove dell’Omnium, Scratch e Tempo Race, per entrambi i sessi e nell’inseguimento individuale femmilinile. Tanti gli azzurri impegnati, ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Omnium ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - dopo le prime due prove dell’Omnium sia Viviani che Paternoster occupano la settima posizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Da parte nostra, per ora, è tutto, appuntamento alle 18.00 con la DIRETTA LIVE di OA sport delle competizioni serali di questa terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista. 17.12 La top-7 dell’Omnium maschile: 1) Benjamin Thomas 78 2) Lasse Norman Hansen 72 3) Jan Van Schip 72 4) OLIVEr Wood 66 5) Albert Torres 62 6) Szymon Sajnok 56 7) Elia Viviani 54 16.42 La top-7 ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Letizia Paternoster in sesta posizione dopo le prime due prove dell’Omnium. In vetta Clara Copponi : Grande attesa in casa Italia nell’Omnium femminile per la giovane Letizia Paternoster che è inserita nel novero delle favorite. L’azzurra, già campionessa europea in questa prova da Under 23 e Juniores, deve fare i conti con la padrona di casa Kirsten Wild e con la danese Amalie Dideriksen. Come di consueto sono quattro le prove dell’Omnium: scratch, tempo race previste nella giornata di oggi, corsa a eliminazione e corsa a ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - la Tempo Race non sorride agli azzurri. 2 punti per Viviani nella prova maschile - 0 per Paternoster nel femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 La top-7 dell’Omnium femminile dopo le prime due prove: 1) Clara Copponi 72 2) Amalie Dideriksen 64 3) Gudrun Stock 62 4) Kirsten Wild 62 5) Laura Kenny 62 6) Daria Pikulik 58 7) Letizia Paternoster 58 16.35 32 punti per il transalpino, 29 per il danese Lasse Norman Hansen 2°. 3° il neerlandese vincitore dello Scratch Van Schip che fa 3 punti, 6° il nostro Elia Viviani con 2 ...