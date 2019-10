Ciclismo – Fabio Aru è diventato papà | è nata la piccola Ginevra FOTO

Ciclismo - il programma di Fabio Aru per il 2020 : punta tutto sul Tour de France e rinuncia al Giro d’Italia? I piani del Cavaliere : Fabio Aru è reduce da una stagione davvero molto complicata, incominciata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra e conclusa col ritiro alla Vuelta di Spagna dove era andato in difficoltà più volte dopo aver disputato un discreto Tour de France. I problemi riscontrati in terra iberica sarebbero causa di un virus che ha debilitato il Cavaliere dei Quattro Mori, impedendogli di decollare in questa annata che doveva ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i grandi assenti dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru non ci saranno : appuntamento a Olimpiadi e Mondiali 2020 : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Ciclismo, la Nazionale maschile scenderà in strada domenica 29 settembre quando andrà in scena la prova in linea elite nello Yorkshire. Il circuito è particolarmente mosso e il lungo chilometraggio potrebbe rendere la corsa molto impegnativa e ricca di sorprese, il CT Davide Cassani punterà soprattutto su Matteo Trentin che potrebbe avere nelle gambe il colpo per stupire tutti ma nella ...

Ciclismo – Colpaccio dell’Astana : ufficializzato l’ingaggio di Fabio Felline : Fabio Felline è un nuovo ciclista dell’Astana: firmato un contratto biennale col team kazako Colpo di mercato per l’Astana: il team kazako ha ufficializzato oggi l’ingaggio di Fabio Felline. Dopo sei stagioni alla Trek Segafredo, il 29enne piemontese ha deciso di iniziare una nuova avventura con una casacca diversa, unendosi così alla formazione kazaka del World Tour, con un contratto biennale fino al 2021. “Avrò ...

Ciclismo - un problema posturale alla base degli infortuni di Fabio Aru? : Pubblichiamo una lettera del nostro lettore Luigi Pimpinella, ingegnere meccanico specializzato in biomeccanica dello sport, il quale esprime un parere, a titolo puramente personale, sulla possibile causa che ha portato Fabio Aru ad accumulare problemi fisici in serie nell’ultimo biennio. “Prima dell’inizio della tredicesima tappa Fabio Aru ha annunciato il ritiro dalla Vuelta. La motivazione dell’atleta: ‘Le analisi condotte ...

Ciclismo - Fabio Aru colpito da un virus alla Vuelta a España : l’infezione al Citomegalovirus alla radice del ritiro : Fabio Aru è stato colpito da un virus durante la Vuelta di Spagna 2019, proprio questo problema sarebbe stato la causa dello scarso rendimento del Cavaliere dei Quattro Mori che infatti si è ritirato dalla corsa a tappe in terra iberica dopo essersi staccato più volte in montagna. Il sardo si era presentato all’appuntamento dopo il positivo 14esimo posto al Tour de France e sperava di fare classifica nel terzo Grande Giro della stagione, ...

Ciclismo - Fabio Aru corteggiatissimo! Piace a Movistar e Ineos - Bardiani e Androni ci pensano : Fabio Aru non sale sul podio di un grande giro dalla vittoria della Vuelta 2015. L’ultima top5 risale invece al Tour de France 2017. Da allora, complici infortuni, operazioni e note vicissitudini, è rimasto solo il ricordo del corridore che aveva infiammato l’Italia. Nonostante i risultati latitino ormai da tempo, il Cavaliere dei Quattro Mori resta un pezzo corteggiatissimo del ciclomercato. Il triennale con la UAE Emirates scadrà ...

Ciclismo - parte con una brutta caduta la Vuelta di Fabio Aru : il compagno di squadra scivola in curva e trascina tutti gli altri : brutta caduta per la squadra di Fabio Aru, la UAE Emirates, nella prima tappa dell’edizione 2019 della Vuelta. Un membro della squadra è caduto su una curva in contropendenza e con asfalto bagnato, trascinandosi con un effetto domino anche i compagni (e lo stesso Aru). Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Aru: “Una curva in contropendenza si è allagata ed è diventata fatale” L'articolo Ciclismo, parte con una ...