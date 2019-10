Chi non salta è 5 stelle | naso turato su Silvio | viaggio nel mondo di San

Governo - Conte : «Bisogna fare squadra Chi non la pensa così - è fuori» : Il premier replica alle frecciate di Italia Viva e M5S. Sulle partite Iva: «Io ho alzato l’aliquota del 15% da 30 a 65mila euro, come fate a dire che sono contro di loro» ha poi detto: «Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa così, è fuori dal Governo». Il vicesegretario del Partito democratico replica alle critiche alla manovra fatte da Movimento 5 Stelle e Italia Viva: «Non mi so spiegare questo atteggiamento»

LIVE Virtus Bologna-Varese basket 87-80 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : la Segafredo risChia ma infila la nona di fila! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.00 La Virtus Bologna infila la nona vittoria di fila! La Segafredo batte 87-80 Varese, confermando la vetta a punteggio pieno, oltre ai successi in Europa: i padroni di casa vincono grazie alle giocate di Markovic e Teodosic, rischiando a più riprese considerando i vantaggi notevoli, come il +10 di secondo quarto, ...

Milik : “Quando Chiedevo di giocare di più mi riferivo alla Nazionale non al Napoli” : Nel post partita di Napoli-Verona ai microfoni di Sky è intervenuto Arkadius Milik uomo partita Sky. “Abbiamo sofferto tantissimo. Il Verona è una squadra tosta, fa un gioco molto fisico e ci mette molta intensità. Da parte mia sono felicissimo. Abbiamo vinto e ho segnato una doppietta, sono i primi gol in stagione e sono molto contento per tutto. Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta” Qualche giorno fa, dopo il gol ...

Uomini e Donne - Francesco Sole : "Io e Giulia Cavaglià non stiamo insieme - ma gliel'ho Chiesto" : Francesco Sole e Giulia Cavaglià stanno insieme? Un interrogativo che sta tormentando i seguaci più affezionati delle trasmissioni di Maria De Filippi, di cui i due giovani sono stati protagonisti. L'ex conduttore di Tu sì que vales e la tronista di Uomini e Donne figurano spesso insieme sui social. Quello che inizialmente sembrava solo un rapporto lavorativo, pare ormai a tutti un legame che va oltre la loro professione.Dopo aver letto i ...

Siria - curdi e TurChia si accusano a vicenda di violare la tregua. Erdogan : “Se non se ne vanno - spacChiamo loro la testa” : Minacce e accuse tra Turchia e forze curde nel secondo giorno della tregua di 120 ore nel nord-est Siriano. Entrambe le parti parlano di violazioni dello stop da parte dei nemici, ma ad alzare i toni è il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, promettendo che i suoi uomini “spaccheranno le teste” dei combattenti curdi, se non si ritireranno entro i cinque giorni stabiliti dalla zona di confine dove Ankara ha intenzione di ricavare ...

