Chi è Fabio Manduca | l’uomo accusato di aver ucciso Daniele Belardinelli

Fabio Rovazzi fa ballare Mara Venier che risChia l'incidente hot : L'intervista a Fabio Rovazzi di Mara Venier nel corso dell'ultima puntata di Domenica In ha riservato non poche sorprese. Il video messaggio di stima di Albano, la gag sulla dormita fatta dal cantante nei camerini prima dell'intervista, fino al ricordo commosso del padre scomparso. Il momento più divertente della parentesi domenicale dedicata al cantante è stato però il balletto di coppia sulle note di "Andiamo a Comandare", la hit di Rovazzi ...

Boxe - Fabio TurChi si arrende a McCarthy! Prima sconfitta in carriera - perde il titolo international WBC : Amara serata per Fabio Turchi che a Trento è incappato nella Prima sconfitta da professionista dopo 17 vittorie (di cui 13 per ko). Il pugile toscano è salito sul ring di Trento tutto vestito di viola da vero tifoso della Fiorentina, si era presentato nel capoluogo dolomitico per difendere il titolo international WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato il 30 novembre dell’anno scorso ma si è dovuto arrendere contro il ...

Boxe : domani la Trento Boxing Night - Fabio TurChi sfida Tommy McCarthy per il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri : Si svolgerà domani alla BLM Group Arena, casa abituale dell’Aquila Basket Trento e del Trentino Volley, la Trento Boxing Night, frutto di una ormai ben avviata collaborazione tra OPI Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN. Piatto forte della serata sarà l’incontro in cui Fabio Turchi difenderà il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri contro il nordirlandese Tommy McCarthy. “Stone Crusher” avrebbe dovuto ...

Fabio Fognini sbatte contro khachanov ed e' fuori nei quarti a PeChino : Fabio Fognini si ferma nei quarti del "China Open", Atp 500 da 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino

Tennis - ATP PeChino 2019 : Fabio Fognini liquida Andrey Rublev in due set e accede ai quarti di finale : Fabio Fognini prosegue il proprio percorso nell’ATP di Tennis a Pechino (Cina). Il ligure (n.12 del mondo) supera in due set Andrey Rublev (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match ben giocato dall’azzurro, al di là di qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale che comunque non ha cambiato la storia del confronto. Troppo falloso il russo, incapace di variare il tema tattico del match ...

Tennis - ATP PeChino 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Kukushkin. L’azzurro agli ottavi di finale : Fabio Fognini soffre tantissimo ma alla fine la spunta nel match valido per il primo turno dell’ATP di Pechino (Cina) contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.60 del mondo). L’azzurro (n.12 ATP) si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (8), sprecando diverse occasioni nel tie-break ma prevalendo in 2 ore e 31 minuti di partita. Il ligure se la vedrà, dunque, agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev (n.35 del ...

Cristina Chiabotto si è sposata Fabio Fulco reagisce così : Fabio Fulco risponde ad un commento di una fan su “Instagram” sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Chiabotto è convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio, dopo due anni di fidanzamento. Fabio Fulco è stato insieme a Cristina Chiabotto per oltre 11 anni, è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica social. Tutto è nato da un selfie scattato dall’attore alla stazione di Mondovì (Cuneo), dove è ...

Fabio Fazio torna in tv e parla degli attacChi ricevuti : 'Sono solo fastidi' : Sta per fare il suo ritorno in televisione Fabio Fazio, ma stavolta non più su Rai 1, bensì sulla seconda rete della Rai. Il suo trasferimento è stato deciso dopo non poche polemiche: nel corso di una recente intervista a Venerdì di Repubblica, in attesa del debutto di domenica prossima, Fazio racconta di essere molto contento per il suo ritorno sugli schermi. E si sfoga parlando degli attacchi ricevuti negli ultimi tempi da Salvini, e ...

La Chiabotto si sposa e l'ex Fabio Fulco risponde alle critiche : l'ex Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto, è tornata al centro del gossip, per essersi unita in matrimonio con l'imprenditore Marco Roscio. A far discutere nelle ultime ore, sul conto della modella e showgirl, è il commento rilasciato dal suo ex storico, l'attore dallo sguardo magnetico Fabio Fulco. Lo scorso sabato, l'ex Miss è convolata a nozze con la sua dolce metà e l'attore Fulco si è trovato coinvolto in un botta e risposta con un utente, ...

“Rospo”. Insultano il marito di Cristina Chiabotto e attenti a cosa fa il suo ex - Fabio Fulco : Il 21 settembre la bella Cristina Chiabotto si è sposata con il compagno Marco Roscio. La conduttrice e l’imprenditore sono diventati moglie e marito nella chiesa di Sant’Umberto presso Venaria Reale nel torinese. I due sono belli, sorridenti e innamorati e le loro foto il giorno del matrimonio hanno fatto impazzire tutti (lei è veramente di una bellezza sconvolgente). Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004, che sembrava una di quelle restie al ...

Fabio Fulco - insulti al marito di Cristina Chiabotto e lui reagisce : Fabio Fulco chiarisce la situazione dopo l’accusa di aver deriso il marito di Cristina Chiabotto, sua storica ex fidanzata. Qualche giorno fa l’ex Miss Italia ha giurato amore eterno a Marco Roscio, l’imprenditore conosciuto da appena un anno e arrivato nella sua vita poco dopo l’addio a Fabio Fulco. L’attore e la modella hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata oltre dieci anni e iniziata negli ...

