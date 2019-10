Centrodestra a Roma | Salvini | «A casa Raggi e Zingaretti | il duo sciagura» Meloni | «Se

Manifestazione del Centrodestra a Roma. Salvini : «Siamo 200mila - torneremo al governo». Show Meloni : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

Centrodestra a Roma - Berlusconi : “Governo appoggiato dalla quinta sinistra - la magistratura che perseguita gli avversari politici” : “Questo governo è appoggiato da quattro sinistre: Pd, M5s, LeU e Italia Viva. A cui se ne aggiunge una quinta: la magistratura. Quella parte di magistratura che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici“. A dirlo, dal palco di Roma, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che cita anche i “classici” comunisti e le “mie 3762 udienze”. L'articolo Centrodestra a Roma, Berlusconi: ...

Il Centrodestra italiano oggi - sabato 19 ottobre - è in piazza a Roma contro il governo : oggi, in piazza San Giovanni a Roma, sarà la giornata dell'Orgoglio italiano. Almeno è questa l'intenzione di Matteo Salvini, organizzatore (insieme al suo partito) della grande manifestazione di oggi, sabato 19 ottobre. All'appello della Lega, che aveva chiesto ai suoi alleati del centrodestra di partecipare alla manifestazione, hanno risposto 'Forza Italia' di Silvio Berlusconi e 'Fratelli d'Italia' di Giorgia Meloni. La manifestazione avrà al ...

Roma - Centrodestra in piazza contro il governo : gli interventi di Meloni - Berlusconi e Salvini. La diretta : Il centrodestra unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a cui si è aggiunta Casapound, scende in piazza a Roma contro il governo: attesi gli interventi dei leader dei partito, con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La diretta. L'articolo Roma, centrodestra in piazza contro il governo: gli interventi di Meloni, Berlusconi e Salvini. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

La manifestazione a Roma di Salvini e del Centrodestra contro il governo : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

