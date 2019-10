La manifestazione a Roma di Salvini e del Centrodestra contro il governo : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

Centrodestra a Roma - la diretta della manifestazione : migliaia in piazza - cori contro Di Maio e Gad Lerner. Berlusconi parlerà per primo - chiude Salvini : Mancano poche ore all'inizio della kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano" promossa dalla Lega contro il Conte bis e in piazza San Giovanni stanno arrivando i primi manifestanti....

Roma - Salvini contro il governo chiama a raccolta tutto il Centrodestra Diretta : Primi arrivi in piazza San Giovanni. Gli interrogativi della vigilia: le reazioni alla presenza di Casapound (Forza Italia è divisa) e il monopolio sul palco dei simboli della Lega

Centrodestra in piazza a Roma : oggi manifestazioni - strade chiuse e bus deviati : Giornata difficile per i Romani sul fronte degli spostamenti e dei trasporti. Dalle 13 chiusure e deviazioni interesseranno la zona di San Giovanni dove in piazza si terrà la manifestazione...

CasaPound sarà in piazza a Roma alla manifestazione del Centrodestra : “Sarò anche io in piazza sabato 19. Non è il momento di dividere, ma di unire. Vogliamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione non si riduca a parlare solo di immigrazione e tasse, ma anche e sopratutto di casa, lavoro, figli, salari e stato sociale”. Lo scrive su twitter, Simone Di Stefano, esponente di spicco di CasaPound.Sulla questione il leader della Lega, Matteo Salvini, ...

In Romania il leader dell’opposizione di Centrodestra ha ricevuto l’incarico di provare a formare un nuovo governo : Martedì il presidente della Romania Klaus Iohannis ha affidato l’incarico di provare a formare un nuovo governo a Ludovic Orban, ex ministro e leader del Partito Nazionale Liberale, il principale partito d’opposizione. La scorsa settimana infatti il Parlamento aveva votato una mozione

Centrodestra - la frecciata di Brunetta : “Non vado a Roma. La Lega ha sempre fallito” : “Sono per un Centrodestra plurale, libere ed europeo. Non possiamo vivere sul consenso del contrasto all’immigrazione clandestina. Gli italiani hanno altri problemi. Io non sarò nella piazza sovranista a Roma”. Renato Brunetta, durante il convegno “Idee Italia” organizzato da Forza Italia a Milano, ha dichiarato di non voler far parte della manifestazione del Centrodestra che si terrà a Roma il prossimo sabato. ...

E. Romagna : Salvini - ‘Centrodestra su Borgonzoni - partita chiusa’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Tensioni nel centrodestra sul candidato in Emilia Romagna? “partita chiusa. Lucia Borgonzoni parte in vantaggio rispetto a Bonaccini del Pd”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo E. Romagna: Salvini, ‘centrodestra su Borgonzoni, partita chiusa’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Massaro : “A Roma opportuno aprire tavolo di coordinamento del Centrodestra unito” : Roma – “A seguito della recente decisione di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega di adottare a livello nazionale una linea comune in materia di riforme sarebbe opportuno aprire un tavolo di coordinamento permanente del centrodestra sulle questioni che interessano Roma ed i Romani” – dichiara Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Romano di Forza Italia con Delega all’Organizzazione del Partito. “La proposta – spiega Massaro ...

A Roma primo incontro fra i governatori delle regioni di Centrodestra : primo incontro tra i governatori delle regioni del centrodestra, dopo l’Assemblea degli amministratori a Milano. Si avvia così – come si