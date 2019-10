C' è stata una scossa di terremoto nel Siracusano | gente in strada ma nessun danno

Anziana pestata brutalmente da due stranieri durante una rapina : polso e naso fratturati : La donna ha ricevuto una prognosi di 30 giorni in ospedale: i due responsabili sono fuggiti in bici, dopo avere infierito sulla vittima prendendola a calci anche una volta finita a terra Federico Garau ? Luoghi: Pizzighettone

Dà una testata all’arbitro per aver fischiato il rigore. Squalificato per 3 anni : Non gradisce il fischio dell’arbitro che decreta il rigore e lo abbatte a testate. E’ successo in un incontro di calcio di seconda categoria, a Legnano. L’episodio è raccontato dal Corriere Milano. Mancava un quarto d’ora alla fine della partita del Nerviano contro il Villa Cortese. L’arbitro fischia il rigore. Il 22enne Cristian Antoni Valdez Barrientos, del Nerviano, non la prende bene. Inizia spintonando il ...

Entra nel bar dell’ex e lo colpisce con una bottigliata : arrestata : Roma – Entra nel bar dell’ex compagno per rubare bottiglie di birra, spumante e qualche campari, poi lo tramortisce colpendolo e cercando una rapida fuga. L’episodio è avvenuto in via della Cesarina, nel quartiere capitolino della Bufalotta, perché lei non voleva rassegnarsi all’idea che la loro storia fosse finita dopo 5 anni di convivenza. La donna, 35 anni di orgine georgiana, si è presentata di persona nel locale ...

The Shoah Party : è stata una mamma a denunciare la 'chat degli orrori' gestita da ragazzi : Video razzisti inneggianti all'Isis, al nazismo e al fascismo, ma anche filmati a luci rosse. È questo il contenuto sconcertante e agghiacciante emerso da una chat chiamata "The Shoah Party". Il gruppo WhatsApp era gestito da alcuni ragazzini residenti nei pressi di Torino. L'indagine, partita da Siena in seguito alla denuncia di una madre, vede indagati 25 giovanissimi con un'età compresa fra i 13 e i 19 anni....Continua a leggere

Il Segreto - spoiler al 26 ottobre : Gracia e Mesia ritornano in paese - la Laguna arrestata : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 20 al 26 ottobre. Nel corso dei prossimi episodi, i fan della soap iberica, assisteranno al ritorno di due personaggi molto amati. Gracia infatti, dopo la sua lunga assenza, farà ritorno in paese con la piccola Belen, mentre Maria Castaneda si ritroverà faccia a faccia con Fernando Mesia proprio nella piazza di Puente Viejo. L'uomo non ritornerà ...

F1 - Mondiale 2019 : Red Bull e una crescita che si è arrestata. Progressi per la McLaren : La stagione della Formula 1 è ormai entrata nella fase finale del lungo percorso che ha accompagnato team e piloti in questo Mondiale 2019. Mancano solamente quattro appuntamenti da qui ad Abu Dhabi dove ci sarà il consueto arrivederci per garantire un po’ di riposo e lanciarsi nel migliore dei modi verso il duro lavoro dell’inverno, fondamentale per partire col piede giusto in primavera dell’anno prossimo. A Suzuka si è ...

Groppelli vs De Blanck : "Sei stata con un prete!"/ La contessa "Sei una bacchettona" : Groppelli contro De Blanck a Pomeriggio 5: 'Lei stia zitta, è stata con un prete!', la ma contessa le dà della bacchettona.

Prostata : da una pianta l’estratto naturale che permette di curarla con la massima efficacia : In Italia oltre 6 milioni i persone sono stati colpiti da ipertrofia prostatica benigna, e in particolare ad esserne colpito sono fino all’80% degli uomini tra 70 e 80 anni. Solo il 22,4% dei pazienti, però, segue in maniera corretta le terapie per la cura della malattia. La scarsa adesione ai trattamenti è dovuta anche alla sottovalutazione dei sintomi, considerati inevitabili perché legati all’età. Inoltre, molto spesso, il ...

Alessandro Haber : “Una donna che mi ha segnato è stata Giuliana De Sio” : Intervistato da “Libero”, l’attore a ruota libera, dalla sua relazione con la collega al bacio a Monica Bellucci: “Baciare è come quando passa una donna e le tocchi il culo, non provi mica piacere”... Alessandro Haber ha lavorato con i più importanti registi italiani, da Mario Monicelli a Bernardo Bertolucci fino a Marco Bellocchio e Pupi Avati. Ogni giovedì è in televisione con Maledetti Amici Miei, il programma prodotto da Rai2 in ...

Una guardia giurata donna è stata ferita in un assalto a un portavalori : Una donna, guardia giurata di un istituto di vigilanza, è rimasta ferita in una tentata rapina a un portavalori a Orta Nova (Fg). E accaduto alle 8.30, in piazza Aldo Moro in una filiale di un Istituto di credito dove i vigilantes sono stati affrontati da 4 banditi, armati con fucili a canne mozze e con il volto coperto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malfattori sarebbero arrivati sul posto quando i vigilantes erano ...

Turchia-Albania - l’Uefa mette le cose in chiaro : “non è stata ancora presa nessuna decisione” : Il capo ufficio stampa dell’Uefa ha sottolineato come la Federazione non abbia ancora preso nessuna decisione su Turchia-Albania Quanto successo al termine del match tra Turchia e Albania verrà valutato attentamente dall’Uefa, che non ha al momento preso alcuna decisione in merito. Lo ha affermato il capo ufficio stampa dell’Uefa Philipp Townsend: “l’Uefa non ha preso alcun tipo di posizione riguardo al caso ...

L'attrice Jane Fonda arrestata a Washington durante una manifestazione per il clima : L’attrice Jane Fonda è stata arrestata mentre protestava sulla scalinata di Capitol Hill, la sede del Congresso a Washington DC., per chiedere misure contro il surriscaldamento climatico. Il video dell’attrice, messa in manette e scortata verso un’auto della polizia, è subito circolato sui social media. L’attrice protestava con il gruppo Oil Change International. Ispirata da Greta Thunberg, l’attrice ...

