Caso Salvini – moto d’acqua | la Procura chiede l’archiviazione | “Reato commesso | ma non

Caso moto d'acqua Salvini - la Procura di Ravenna chiede l'archiviazione : Per "tenuità del fatto". Il videomaker di Repubblica Lo Muzio: "Si sancisce che il reato è stato commesso, vi è stata limitazione al diritto di cronaca"

Renzi sfida Salvini sul Caso Savoini - il leghista : “Portatemi una prova”. Ma la procura di Milano ha audio - la bozza del contratto e chat : “Portatemi una prova e faccio tutto, un processo, un elemento, qualcosa. Io mi fido della gente”. È quasi alla fine del duello tv a Porta a Porta che Matteo Salvini, ex vicepremier e ed ex ministro dell’Interno, risponde alla domanda dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Perché non quereli Savoini. Se a me dicono che ho rubato io lo porto in tribunale”. In attesa del processo, se e quando ci sarà, al ...

Lapo Elkann attacca Salvini : 'Non mi piace' e il Caso spopola sui social : Da quando Matteo Salvini è passato all'opposizione, quelli che erano i frequenti attacchi da parte di persone note nei confronti dell'ex Ministro dell'Interno, erano diminuiti sensibilmente. A tornare, però, a parlare del leader della Lega è stato il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. Quest'ultimo non ha mancato di esprimere la propria opinione di disapprovazione rispetto a quello che è il modo di fare del numero uno del Carroccio che, a sua ...

Fine vita - come Salvini ha cambiato idea sul Caso di dj Fabo e sul suicidio assistito : Dopo la sentenza della Corte costituzionale che apre al suicidio assistito, il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra aver cambiato idea sul Fine vita. Oggi dice di essere "contrario al suicidio di Stato imposto per legge”. Ma nel febbraio 2017 chiedeva che fosse garantita "la libera scelta di ogni cittadino", sempre a proposito del caso di dj Fabo.Continua a leggere

Caso Don Giorgio - Salvini tuona : "Non penso che Dio sia fiero di lui" : Giuseppe Aloisi Matteo Salvini porta in giudizio Don Giorgio, che gli aveva dato anche del "pezzo di m...". Nessun provvedimento per ora dalla Chiesa cattolica Matteo Salvini, sul Caso di don Giorgio De Capitani, un prete che si è esibito in una serie di commenti davvero opinabili riguardanti il leader leghista, non le ha mandate a dire: "Non penso - ha dichiarato l'ex ministro dell'Interno, secondo quanto riporta Agi - che Dio sia ...

La Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per Matteo Salvini sul Caso della nave Gregoretti : Sabato la Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti, che lo scorso luglio era rimasta bloccata per giorni nel porto di Augusta (Siracusa) con 116 migranti a bordo perché Salvini

Caso nave Gregoretti - Procura chiede l’archiviazione per Salvini : La Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per Matteo Salvini sul Caso della nave Gregoretti. L'ex ministro era indagato per sequestro di persona in quanto aveva impedito l'attracco alla motovedetta della Guardia costiera Gregoretti che aveva soccorso in mare 135 migranti nel luglio scorso.Continua a leggere

Caso nave Gregoretti - pm chiede archiviazione - ma per Salvini deciderà il Tribunale dei ministri : La decisione entro i prossimi 90 giorni. Lo scorso gennaio la sezione specializzata per i reati dei componenti del Governo aveva chiesto l'autorizzazione a procedere per l'analogo Caso della Diciotti

Tre poliziotti indagati per il Caso del figlio di Salvini sulla moto d'acqua : Sono tre i poliziotti indagati per il caso del figlio di Salvini sulla moto d’acqua. Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alle presenza dei loro avvocati, da indagati, tre uomini della scorta dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sull’episodio verificatosi a Milano Marittima, il 30 luglio quando il figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d’acqua della Polizia ...

Pontida - non è coinvolta nel Caso Bibbiano la bimba presentata da Salvini sul palco : In questi giorni sta facendo discutere la notizia di una bambina che l'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha presentato sul palco di Pontida, i giorni scorsi, insieme a sua madre. Greta, questo il nome dell'infante, è stata presentata come icona anti-Bibbiano dal leader della Lega, ma non è assolutamente legata al caso degli affidi illeciti saltato fuori in Emilia Romagna e che tanto ha fatto parlare nel nostro Paese. Mostrando la stessa ...

Salvini - il Caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

Non affitta ai meridionali - Salvini : "E' una cretina" | La ragazza : "Caso chiuso - la signora ha chiesto scusa" : Il segretario della Lega, a margine dell'Assemblea degli amministratori locali del Carroccio, ha risposto a distanza alla locatrice che ha negato la casa a una pugliese

Caso moto d'acqua della polizia : avviato procedimento contro il poliziotto che fece salire il figlio di Salvini : Secondo quanto riportato dall'Huffington Post, il questore di Livorno avrebbe convocato il poliziotto che il 30 luglio permise al figlio sedicenne di Matteo Salvini di farsi un giro sulla moto d'acqua della polizia a Milano Marittima. All'agente sarebbe stato comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, ma non dovrebbe rischiare nulla. Non è stata proposta ancora alcuna sanzione e in ogni Caso l'agente potrà fare ricorso. ...