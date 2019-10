Call of Duty | Mobile si veste per Halloween con la nuova sfida Solo cecchini e molto altro

Call of Duty : Modern Warfare dice no alle loot box ma non rinuncia ai Battle Pass : Gli sviluppatori lo avevano già sottolineato ma pochi ci credevano davvero. Ora però ci troviamo di fronte a un ulteriore dichiarazione che sembra fare chiarezza una volta per tutte: il sistema di monetizzazione di Call of Duty: Modern Warfare non dovrebbe basarsi in alcun modo sulle loot box.La conferma arriva da Activision, con la compagnia che a quanto pare ha deciso di guardare al sistema di titoli come Fortnite per confezionare un modello ...

Call of Duty Modern Warfare e le microtransazioni - la soluzione di Infinity Ward : Siamo ormai alla tornata finale per quanto concerne l’uscita di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie sparatutto in arrivo nel corso della prossima settimana. Un’attesa spasmodica quella in vista dell’esordio del gioco, vista la presenza in cabina di regia di Infinity Ward, studio di sviluppo responsabile proprio della saga che in questa nuova iterazione torna alle origini. Abbandonate le scene futuristiche e sci fi, il ...

Call of Duty : Modern Warfare - appuntamento al Lucca Comics & Games per scoprire tutti i dettagli sul gioco : Call of Duty: Modern Warfare si annuncia come uno dei protagonisti più attesi di Lucca Comics & Games. Il nuovo capitolo del franchise, che sarà disponibile a partire del 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, verrà celebrato al Baluardo San Regolo, dove sarà allestita una base completamente brandizzata con tanto di imponenti carri armati.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Activision per tutti i dettagli su questo incontro al ...

Alle 18 in diretta con Call of Duty : Modern Warfare 2 aspettando il nuovo Modern Warfare : Si rinnova anche per questo pomeriggio l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it. Questa volta il focus sarà su uno degli sparatutto più apprezzati dai fan.Stiamo parlando di Call of Duty: Modern Warfare 2. In attesa del nuovo Modern Warfare, che arriverà il 25 ottobre su PC e console, torniamo a giocare a MW2, pubblicato per la prima volta nel 2009 per PC, PS3 e Xbox 360.Alle ore 18 saremo in diretta con lo shooter di Infinity ...

Call of Duty : Modern Warfare non avrà loot box e casse premio - parola di Infinity Ward : La questione loot box torna prepotentemente a far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda i giochi di prossima uscita e tra questi vi è Call of Duty: Modern Warfare che, stando alla dichiarazione dello studio di sviluppo, non avrà né loot box e né casse premio.Joel Emslie, art director dello studio di Infinity Ward, si è rivolto alla community di Reddit per fare chiarezza su questo punto. In precedenza, Emslie ha dichiarato che Modern ...

Activision sta lavorando sul supporto per i controller in Call of Duty : Mobile ma chiede di portare pazienza : Activision ha tenuto in considerazione il feedback della comunità di giocatori di Call Of Duty: Mobile e in un recente post su Reddit la società ha annunciato che sta testando il supporto del controller, ma prima di offrire questa funzionalità Activision dovrà assicurarsi che sarà adeguatamente implementata ed equilibrata. L'articolo Activision sta lavorando sul supporto per i controller in Call of Duty: Mobile ma chiede di portare pazienza ...

Dietro il "caso Blizzard-Cina" potrebbe esserci l'uscita di Call of Duty : Mobile in territorio cinese : Continua il "caso Blizzard-Cina" dopo le ultime dichiarazioni della compagnia che hanno confermato come la "Cina non ha avuto nessuna influenza" sulla sospensione del pro-player di Hearthstone, Blitzchung.Come molto probabilmente già saprete, il giocatore è stato sospeso inizialmente per un anno dalle competizioni per aver espresso la sua solidarietà nei confronti dei manifestanti indipendentisti di Hong Kong.Ora, emergono ulteriori notizie ...

Call of Duty Modern Warfare e il sistema di progressione online - novità in vista rispetto al passato? : Un passo indietro per farne due in avanti: è questa la filosofia che Call of Duty Modern Warfare adotta di base nel suo nuovo capitolo, che prova a riportare la serie con i piedi per terra dopo le svolazzanti ed esuberanti avventure che le derive futuristiche avevano proposto alla community degli utenti con gli ultimi capitoli. Si torna quindi a sforacchiare nemici in ambienti di giochi simil-realistici, con i videogiocatori che non si ...

Call of Duty : Mobile - recensione : La serie di Call of Duty non ha certamente bisogno di presentazioni, una saga tra le più longeve in assoluto, e che facendo affidamento su molteplici team di sviluppo, riesce a proporre annualmente un nuovo capitolo. Nel corso degli anni il pacchetto proposto, gioco dopo gioco, ha avuto modo di evolversi, ampliandone l'offerta e introducendo nuove modalità, ma lo spirito è rimasto invariato.Questo 2019 non è un anno particolarmente importante ...

Call of Duty : Modern Warfare richiederà 175GB di spazio su PC - svelati i requisiti di sistema : Activision ha svelato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Call of Duty: Modern Warfare, che dalla versione beta cambiano poco.Sebbene non ci siano troppe modifiche rispetto alla versione beta, noterete differenze per lo spazio necessario su disco rigido e la RAM. Il "salto" nello spazio libero è il cambiamento più grande.Lo spazio sul disco rigido richiesto è passato da 45 GB a 175 GB sia per requisiti minimi che per quelli ...

Nel 2020 inizierà un campionato professionistico del videogioco Call of Duty : Nel 2020 inizierà un campionato professionistico del videogioco Call of Duty, a cui parteciperanno 12 squadre di diverse parti del mondo e con in palio un premio finale di 6 milioni di dollari (5,4 milioni di euro). Al campionato, che si chiamerà

Call of Duty : Mobile è un successo senza precedenti : 100 milioni di download in una settimana : Activision ha annunciato che Call of Duty: Mobile ha superato i 35 milioni di download in tutto il mondo nei suoi primi tre giorni dal rilascio su Android e iOS. La società di analisi di mercato Sensor Tower ha riferito che il gioco ha raggiunto 20 milioni di download nei suoi primi due giorni di vita, generando entrate pari a 2 milioni di dollari. L'articolo Call of Duty: Mobile è un successo senza precedenti: 100 milioni di download in una ...

Call of Duty : Modern Warfare ci presenta la modalità Special Ops con un nuovo trailer : Call of Duty: Modern Warfare è pronto a lanciare la nuova modalità Special Ops, modalità di gioco rinnovata con una serie di intuizioni a rendere l'esperienza di gioco ancora più "espansiva" ed "interconnessa".Come possiamo vedere, in Special Ops dovremo eseguire una serie di missioni con i nostri compagni squadra, per un totale di quattro giocatori, con lo scopo finale di avanzare nella quest generale. Potremo inoltre guidare veicoli tra cui ...