Brexit - Westminster vota il rinvio. Johnson : «Non chiederò una proroga a Bruxelles» : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Colpo di scena a Westminster : passa l’emendamento che rinvia la Brexit. Sconfitto Boris Johnson : Con 322 voti contro 306 è stato approvato l'emendamento presentato dal deputato conservatore Oliver Letwin che rischia di far naufragare il piano di Boris Johnson per un’uscita dalla Ue il 31 ottobre. Prima infatti andrà approvata la legislazione nazionale che regolamenterà la Brexit. Johnson: "Non negozierò un rinvio con la Ue".Continua a leggere

Brexit - Westminster vota il rinvio. Johnson : sarà no deal : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit - Westminster vota il rinvio. Johnson : «A questo punto sarà no deal» : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit rinviata - Westminster ferma Johnson : passa l'emendamento su una nuova proroga : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. l'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit - sfida a Westminster sull'accordo con l'Ue. Johnson : ok a deal - tempo di decidere : Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles. Si sta svolgendo oggi a Westminster, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida...

Brexit - sfida a Westminster sull'accordo con l'Ue. Johnson : ok a deal - tempo di decidere : Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles. Si sta svolgendo oggi a Westminster, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida...

Brexit - al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con l'Ue. Johnson : ok a deal - tempo di decidere : Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles. Si sta svolgendo oggi a Westminster, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida...

Brexit - oggi il voto a Westminster sull’accordo tra Londra e Bruxelles. Presentata mozione sul rinvio. Johnson : “Se passa - non si vota il deal” : Nella guerra all’ultimo voto che si sta consumando all’interno di Westminster, il primo ministro britannico, Boris Johnson, è riuscito a strappare l’appoggio al nuovo accordo sulla Brexit, raggiunto tra Downing Street e i negoziatori di Bruxelles, da parte della corrente degli hard Brexiteers del suo Partito Conservatore, il cosiddetto European Research Group. Ma non basta. A far saltare l’ultima opportunità di deal prima ...

VOTO Brexit/ Dietro le quinte del "giorno più lungo" di Westminster : Oggi il Parlamento inglese vota l'accordo sulla BREXIT. Ieri Boris Johnson ha cercato i voti. E se dovesse essere sconfitto a Westminster?

Brexit - Johnson accordo ragionevole - Westminster lo approvi : "Questo e' il momento di portare avanti la Brexit, e insieme dobbiamo lavorare sul nostro partenariato futuro". Lo ha detto il ministro Johnson

Brexit : appesi a Westminster - ancora una volta - per un solo voto : “Accordo giusto, razionale, eccellente. Sono fiducioso che i parlamentari lo approveranno”. Nonostante la pioggia di no che gli arriva da Londra, da parte degli unionisti nord-irlandesi, i Laburisti, i Lib-dem, a Bruxelles Boris Johnson è raggiante, convinto che l’intesa raggiunta oggi con l’Ue sulla Brexit, dopo lunghe giornate e una nottata intera di trattative estenuanti, passerà il vaglio del Parlamento ...

Farage ad Affari : "This is not Brexit E Westminster boccerà l'accordo" : "This is not Brexit (Non è Brexit, ndr)". Nigel Farage, il leader del Brexit Party, scandisce chiaramente il suo giudizio negativo sull'accordo tra il governo britannico e Bruxelles sull'uscita del Regno Unito dall'Ue, intervistato da... Segui su Affaritaliani.it

Una voce gira nei corridoi di Westminster : rinvio Brexit e nuove elezioni : Dall’ottimismo per un accordo definitivo sulla Brexit al pessimismo per il poco tempo a disposizione. Bo Jo vorrebbe sacrificare l’Irlanda