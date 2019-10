Brexit | sì a emendamento per nuovo rinvio

Fonte : blogo

(Di sabato 19 ottobre 2019) AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - La Camera dei Comuni ha approvato l’Letwin (322 i sì e 306 i no) che rinvia il voto decisivo sull'intesa tra governo britannico e Ue sullaa dopo l'approvazione della legislazione attuativa dell’accordo stesso. Johnson ora dovrebbe chiedere entro stasera undellaa Bruxelles, rispetto al termine di scadenza del 31 ottobre, ma il primo ministro aveva già anticipato che non avrebbe chiesto nessun.Lo stop di Westminster al premier è arrivato grazie ai voti dei dissidenti conservatori, degli unionisti nordirlandesi, del Labour e della maggior parte dell'opposizione., Johnson come la May? Oggi decisivo voto ai Comuni, è il giorno della verità. Il premier Boris Johnson otterrà i voti necessari ai Comuni sul deal, sull’accordo raggiunto in extremis con Bruxelles per un’uscita ordinata del Regno ...

antoguerrera : BOOOOM. Regno Unito, ecco l'emendamento che potrebbe cambiare le sorti della #Brexit. E bloccarla. Ecco perché, ne… - you_trend : ?? #BREAKING La Camera dei Comuni un #UK approva l'emendamento #Letwin, costringendo il Premier #BorisJohnson a chie… - antoguerrera : ?????? Passa l’emendamento Letwin! 322-306 Voto decisivo su Brexit di Johnson è rinviato! Furia dei brexiters! ?????? Ps… -