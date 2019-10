Brexit Nuovo colpo di scena | ora il rinvio sarà almeno fino al 31 gennaio 2020

Brexit - sì a emendamento per nuovo rinvio : AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - La Camera dei Comuni ha approvato l’emendamento Letwin (322 i sì e 306 i no) che rinvia il voto decisivo sull'intesa tra governo britannico e Ue sulla Brexit a dopo l'approvazione della legislazione attuativa dell’accordo stesso. Johnson ora dovrebbe chiedere entro stasera un rinvio della Brexit a Bruxelles, rispetto al termine di scadenza del 31 ottobre, ma il primo ministro aveva già anticipato che ...

La Brexit di nuovo sospesa : Il Brexit day è stato rimandato ancora, nonostante la sessione straordinaria del SuperSaturday - non accadeva dalla guerra nelle Falklands. L’accordo Johnson non è stato messo ai voti perché ha vinto l’emendamento Letwin che costringe il premier inglese a rivedere i tempi del divorzio (322 sì, 306 n

Brexit - il Parlamento riunito. Ma c’è il rischio di un nuovo rinvio : Un emendamento potrebbe dilatare i tempi. E il popolo del no torna in piazza per chiedere un secondo referendum

Brexit - discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese : la diretta : Si discute e si vota il nuovo accordo sulla Brexit di Boris Johnson. Segui la diretta dalla House of Commons. L'articolo Brexit, discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Brexit - nuovo colpo di scena : ?ammesso emendamento pro-rinvio : L'emendamento pro rinvio presentato da deputati ex Tory ribelli guidati dall'ex ministro Oliver Letwin e dell'opposizione britannica è stato ammesso al voto dal presidente della Camera John Bercow

Brexit - nuovo colpo di scena : ?se Parlamento approva rinvio - salta voto su accordo : Il D-day della Brexit a Westminster si apre con l’ennesimo colpo di scena. Boris Johnson sarebbe infatti pronto a

Il nuovo accordo su Brexit sarà approvato dal Parlamento britannico? : Si vota sabato, ma non si sa ancora se Boris Johnson avrà i numeri: intanto i nordirlandesi del DUP lo hanno scaricato

Nuovo accordo Ue-Gb su Brexit - restano invariati i diritti dei cittadini. Cosa cambia : Il Nuovo accordo sulla Brexit raggiunto oggi fra i negoziatori dell'Ue e quelli del governo britannico di Boris Johnson, e sottoposto ai capi di Stato e di governo dei Ventisette durante il Consiglio europeo a Bruxelles, contiene una serie di novità importanti rispetto all'accordo di recesso che era stato negoziato con il precedente governo di Theresa May nel novembre scorso, e bocciato poi tre volte dal parlamento britannico. Il Nuovo accordo ...

Brexit - la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo regime per l’Iva : ecco cosa prevede il nuovo accordo : L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: la frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica ...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Juncker : «Intesa equa e bilanciata». Johnson : «Grande nuovo deal» : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

