Brexit | nuovo colpo di scena |  ammesso emendamento pro-rinvio

Brexit - nuovo colpo di scena : ?se Parlamento approva rinvio - salta voto su accordo : Il D-day della Brexit a Westminster si apre con l’ennesimo colpo di scena. Boris Johnson sarebbe infatti pronto a

Juncker : “C’è intesa sulla Brexit”. Esulta Boris Johnson : è un grande nuovo accordo : L’accordo ha modificato alcuni punti del Protocollo sull’Irlanda del Nord e la dichiarazione politica sulla relazione futura

Il nuovo accordo su Brexit sarà approvato dal Parlamento britannico? : Si vota sabato, ma non si sa ancora se Boris Johnson avrà i numeri: intanto i nordirlandesi del DUP lo hanno scaricato

Nuovo accordo Ue-Gb su Brexit - restano invariati i diritti dei cittadini. Cosa cambia : Il Nuovo accordo sulla Brexit raggiunto oggi fra i negoziatori dell'Ue e quelli del governo britannico di Boris Johnson, e sottoposto ai capi di Stato e di governo dei Ventisette durante il Consiglio europeo a Bruxelles, contiene una serie di novità importanti rispetto all'accordo di recesso che era stato negoziato con il precedente governo di Theresa May nel novembre scorso, e bocciato poi tre volte dal parlamento britannico. Il Nuovo accordo ...

Brexit - la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo regime per l’Iva : ecco cosa prevede il nuovo accordo : L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: la frontiera tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica ...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Juncker : «Intesa equa e bilanciata». Johnson : «Grande nuovo deal» : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Il nuovo round di trattative sulla Brexit e alcune foto imbarazzanti per Trump : Je ne regrette rien ma io so e voi non sapete Un altro round Il tifone a Tokyo e tutto ciò che si dovrà fare in altra data foto imbarazzanti, ma lui (Donald) dirà che è colpa di chi non aiutò in Normandia Sembra che anche a Stoccolma si sia insediato, presso la nota accademia, una specie d

Brexit - Johnson : ?“a giorni” il nuovo accordo per il divorzio dall’Europa : Il premier britannico ha annunciato che invierà a Bruxelles la bozza di un nuovo «deal» subito dopo la fine della convention conservatrice, in corso a Manchester dal 29 settembre al 2 ottobre. L’Irlanda è già scettica: non risolve la questione dei confini nell’Isola

CAOS Brexit/ Johnson sconfitto - elezioni più vicine e - forse - nuovo referendum : La Corte Suprema all'unanimità riapre il Parlamento, dove i conservatori non hanno più la maggioranza. Ora un nuovo referendum sulla BREXIT è più probabile

Brexit - Johnson lavora a un nuovo accordo sulle frontiere irlandesi : Secondo voci insistenti, Downing Street starebbe tornando all’idea di una “backstop” limitata alla sola Irlanda del Nord.

Londra. Un nuovo referendum sulla Brexit da tenersi prima delle elezioni : La confusione a Londra regna sovrana. Brexit o non Brexit? E’ il dilemma che divide. I laburisti sembrano orientati verso

Brexit. N 2 labur : "Nuovo referendum" : 05.15 Il numero due del partito laburista britannico Tom Watson chiederà al partito di appoggiare un nuovo referendum sulla Brexit da tenersi prima delle elezioni. In un discorso che terrà oggi, anticipato dalla Press Association, Watson afferma che una campagna elettorale basata solo sul tema Brexit potrebbe non risolvere lo stallo che si è creato in parlamento, "qualcosa che solo un secondo referendum può ottenere".

