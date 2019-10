Brexit | il Parlamento vota per un nuovo rinvio E Boris fa il gioco delle due lettere con

Brexit - Parlamento vota per il rinvio del voto : La Camera dei Comuni britannica ha approvato, con 322 voti a favore e 306 contrari, un emendamento proposto dal deputato Oliver Letwin

Il Parlamento boccia l’accordo di Johnson : la Brexit sarà rinviata : Terremoto politico a Londra. Il Parlamento del Regno Unito ha votato a favore di un emendamento per rinviare il voto

Brexit - VOTO PARLAMENTO IN DIRETTA - USCITA DALL'UE/ Johnson "E' tempo di decidere" : BREXIT, VOTO PARLAMENTO in DIRETTA, USCITA DALL'UE. L'appello in apertura del premier Boris Johnson: "E' arrivato il tempo di decidere"

Brexit - il Parlamento riunito. Ma c’è il rischio di un nuovo rinvio : Un emendamento potrebbe dilatare i tempi. E il popolo del no torna in piazza per chiedere un secondo referendum

Brexit - discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese : la diretta : Si discute e si vota il nuovo accordo sulla Brexit di Boris Johnson. Segui la diretta dalla House of Commons.

Brexit - voto in Parlamento Johnson avverte : «Un altro rinvio sarebbe insensato» : Oggi si svolge la seduta straordinaria sull’accordo di divorzio dall’Ue raggiunto dal premier britannico con Bruxelles

Brexit - nuovo colpo di scena : ?se Parlamento approva rinvio - salta voto su accordo : Il D-day della Brexit a Westminster si apre con l’ennesimo colpo di scena. Boris Johnson sarebbe infatti pronto a

Il nuovo accordo su Brexit sarà approvato dal Parlamento britannico? : Si vota sabato, ma non si sa ancora se Boris Johnson avrà i numeri: intanto i nordirlandesi del DUP lo hanno scaricato

Brexit - sabato il Parlamento britannico voterà sull'accordo Johnson : Nella giornata di ieri si è giunti a un accordo tra il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. L'obiettivo era trovare un nuovo compromesso equo per consentire l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Nonostante ciò, l'ultima decisione spetta al Parlamento britannico, che dovrà garantire la ratifica dell'accordo. Non sono esclusi ulteriori colpiti di scena in quanto diversi partiti ...

Brexit - c'è l'accordo con l'Ue. Juncker : «Intesa equa e bilanciata». Johnson : «Sabato il Parlamento l'approvi» : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su Twitter il...

CAOS Brexit/ Ecco perché Johnson può vincere in parlamento : Si avvicina il D-day del 19 ottobre, quando il parlamento si riunirà per votare il piano Johnson sul BREXIT. Che potrebbe spuntarla. Ecco perché

Brexit - la regina Elisabetta al Parlamento : “I cittadini europei avranno diritto di rimanere. Priorità del governo è l’uscita entro 31 ottobre” : I cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica “avranno il diritto di rimanere” dopo la Brexit. È un passaggio del discorso che la regina Elisabetta II ha pronunciato davanti al Parlamento di Westminster, nel quale viene illustrato il programma del governo per il nuovo anno legislativo. La “Priorità”, per l’esecutivo guidato da Boris Johnson, è assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione ...

Il presidente del Parlamento Ue Sassoli boccia la nuova proposta di Johnson sulla Brexit : Il presidente dell’EuroParlamento, David Sassoli, in un’intervista a “Der Spiegel” ha affermato che, “almeno nella loro forma attuale, le proposte britanniche” sulla Brexit “non costituiscono neanche in minima misura una base per un accordo che il Parlamento europeo possa approvare”. Sassoli ha riferito che il Parlamento esamina le proposte con molta attenzione “ma purtroppo il ...

Brexit - riapre la Camera dei Comuni. Ministro Cox sfida le opposizioni : “Questo Parlamento è morto - consentite al Paese di andare al voto” : Sono ripresi salutati da un’ovazione dei member of parliament i lavori a Westminster. Nel pomeriggio Boris Johnson parlerà alla Camera dei Comuni, ma intanto è iniziato il redde rationem conseguente alla bocciatura da parte della Suprema Corte della decisione del governo Tory di sospendere i lavori del Parlamento fino al 14 ottobre, due settimane prima della data di uscita del Regno Unito dall’Ue prevista per il 31 ...