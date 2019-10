Brexit | c' è il rinvio dei Comuni Johnson | ci sarà il new deal

Brexit - il Parlamento riunito. Ma c’è il rischio di un nuovo rinvio : Un emendamento potrebbe dilatare i tempi. E il popolo del no torna in piazza per chiedere un secondo referendum

Brexit - oggi il voto a Westminster sull’accordo tra Londra e Bruxelles. Presentata mozione sul rinvio. Johnson : “Se passa - non si vota il deal” : Nella guerra all’ultimo voto che si sta consumando all’interno di Westminster, il primo ministro britannico, Boris Johnson, è riuscito a strappare l’appoggio al nuovo accordo sulla Brexit, raggiunto tra Downing Street e i negoziatori di Bruxelles, da parte della corrente degli hard Brexiteers del suo Partito Conservatore, il cosiddetto European Research Group. Ma non basta. A far saltare l’ultima opportunità di deal prima ...

Brexit - il partito del rinvio sfida Boris : Boris Johnson chiede al Parlamento di approvare l’accordo da lui raggiunto sulla Brexit con l’Ue e avverte la Camera dei Comuni che “ora è arrivato il tempo” di decidere. Aprendo oggi il dibattito straordinario sul deal alla Camera dei Comuni, il primo ministro conservatore ha ricordato come l’aula non sia stata “in grado di trovare” una soluzione per oltre tre anni dopo il referendum del 2016. ...

Bruxelles crede nel rinvio della Brexit all'estate 2020 : Estate 2020. È il nuovo orizzonte temporale della Brexit, la nuova data dell’ultimo rinvio che potrebbe essere deciso nei prossimi giorni, a cavallo del consiglio europeo della prossima settimana o comunque prima della scadenza del 31 ottobre che ormai sembra morta. Secondo fonti europee, tutti i 27 Stati membri dell’Ue sarebbero d’accordo su un’estensione dell’articolo 50 all’estate prossima. Ma ...

Brexit - Bruxelles pronta a rinvio 6/2020 : 11.12 L'Unione europea è pronta a offrire alla Gran Bretagna un'altra estensione dei colloqui sulla Brexit fino all'estate prossima.Così il Guardian secondo cui l'orientamento sarebbe emerso dopo che i presidenti del Consiglio Ue e della Commissione europea hanno respinto la strategia di Boris Johnson. Il quotidiano sostiene che "una serie di date" saranno al centro della riunione dei leader europei della prossima settimana, ma secondo alcune ...

Boris Johnson chiederà il rinvio di Brexit - dice un documento governativo presentato durante un procedimento in un tribunale scozzese : Secondo un documento governativo presentato durante un procedimento in corso in un importante tribunale scozzese, il primo ministro britannico Boris Johnson chiederà un rinvio della data di Brexit, oggi fissata al 31 ottobre, nel caso in cui entro il 19

