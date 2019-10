Boschi | «Il Pd sta diventando il partito delle tasse Nessun ultimatum | ma il popolo di

Maria Elena Boschi alla Leopolda - subito un siluro al Pd : "Cosa sta diventando" - la maggioranza scricchiola : "Il Pd sta diventando il partito delle tasse". Maria Elena Boschi arriva alla Leopolda e infiamma subito la maggioranza. Accolta da "regina" alla decima edizione della kermesse di Matteo Renzi a Firenze, la prima dopo la scissione dai dem e la nascita di Italia Viva, l'ex ministra delle Riforme rive

Leopolda 10 - Boschi : “Il Pd è diventato il partito delle tasse. Asse Di Maio-Renzi? Nessuno vuole ostacolare Conte” : “Il Pd sta diventando il partito delle tAsse“, mentre “noi non siamo il partito delle tAsse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un Asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i ...

Maria Elena Boschi - bomba non solo sul Pd : "Nuovi arrivi in vista - tra un anno parleremo di altri numeri" : La Leopolda riserberà sorprese. Questo almeno quello che dicono i renziani di Italia Viva. "Deciderà Matteo, ma è probabile che arriveranno nuovi parlamentari, ci saranno novità in questo senso", raccontano dall'organizzazione smentendo però new entry dal Pd. "I nuovi arrivi saranno ufficializzati d

Dove va la Leopolda. Intervista a Maria Elena Boschi : Roma. Ma è vero che ormai il Pd lo chiamate “Pdt”, cioè “Partito delle tasse”? E a questo punto Maria Elena Boschi mette su un’espressione che sembra quella di chi ha trovato una lumaca nell’insalata. “No”, dice. “Anche se talvolta viene da pensarlo. Persino nei 5 stelle ci sono quelli preoccupati p

Matteo Renzi conquistato da Isabella Conti : chi è la "nuova Boschi" - Maria Elena l'ha presa male : La "nuova Boschi" si chiama Isabella Conti, in poche settimane è diventata la cocca di Matteo Renzi e il fatto, comprensibilmente, non ha reso felice la Maria Elena originale. La sindaca di San Lazzaro di Savena (Bo), rieletta con l'80% dei voti, è una degli ultimi acquisti di Italia Viva. Anche lei

Maria Elena Boschi attacca Salvini e strizza l'occhio a Forza Italia : "Lui estremista - c'è malcontento" : A gestire in primissima linea la campagna acquisti per Matteo Renzi, a cercare di portare in Italia Viva nuovi volti, ecco Maria Elena Boschi. Già sabato l'annuncio: presto nuovi ingressi. E il giorno successivo, intervistata da Il Messaggero, torna sul punto, cercando anche di seminare zizzania nel

Maria Elena Boschi a L'intervista di Maria Latella : "Ci sono molti parlamentari interessati a Italia Viva" : Smentisce le voci di arrivi di parlamentari di Forza Italia guidati da Mara Carfagna - "non sono vere, lo ha confermato la stessa vicepresidente Carfagna qualche giorno fa - ma Maria Elena Boschi, ospite di Maria Latella a L'intervista su SkyTg24, annuncia che "ci sono dei parlamentari di varie forz

“È fidanzata con lui”. Maria Elena Boschi e Luigi Marattin - spifferata pazzesca. Spunta il nome (pesante) : è un politico in vista : Maria Elena Boschi, fresca di addio al Partito Democratico e passaggio a Italia Viva di Matteo Renzi, ma soprattutto fresca di nomina a capogruppo alla Camera della nuova formazione politica, torna a far parlare di sé. Ma non per la politica. La Boschi è la protagonista di un gossip rilanciato in poche righe dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.\\ In questi anni il gossip si è appassionato alla vita privata della politica e ...

Maria Elena Boschi - la richiesta inaspettata a Fico : "Fateci sedere lontani dal Pd e vicini a Forza Italia" : La presa di distanza all'interno della maggioranza giallo-rossa non è solo politica, ma addirittura fisica. Seppure in via informale, infatti, Maria Elena Boschi ha chiesto al presidente della Camera Roberto Fico che il neonato gruppo parlamentare renziano Italia Viva possa sedere nella zona central

Maria Elena Boschi contestata all'evento di Italia Viva : banche - esplode la rabbia degli "spennati" : Un esordio turbolento, per Maria Elena Boschi in Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi. Ieri, lunedì 23 settembre, a Ferrara, era in programma un'iniziativa della neo-partito, presente la Boschi, neo-capogruppo alla Camera, insieme al deputato ferrarese Luigi Marattin. Come sottoli

La Boschi incanta su Instagram con rossetto rosso e tacchi a spillo : Quando ci si riposa e ci si diverte il nostro aspetto migliora. Sarà il sorriso rilassato o il look meno formale del solito, ma Maria Elena Boschi è un esempio che il tempo libero ci rende belle. Non che Maria Elena Boschi non fosse bellissima già negli abiti formali di donna impegnata in politica o nelle vesti istituzionali, ma questa volta ha lasciato a bocca aperta proprio tutti, anche gli haters più accaniti che non lo ammetterebbero ...