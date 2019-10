Bolzano | ruba dentifricio e muore d'infarto all'arrivo della polizia

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 19 ottobre 2019) Stroncato da unalla richiesta dei poliziotti di rendere conto di un furto compiuto poco prima tra gli scaffali di un supermercato. E' accaduto a, vittima un 67enne che poco prima aveva messo in tasca, senza pagare, merce dal valore di una decina di euro. All'degli agenti, il malore L'uomo, residente in città, è stato notato dal personale del punto vendita di piazza Matteotti, mentre occultava nelle proprie tasche une una confezione di shampoo. Il direttore, dopo aver fatto accomodare il 67enne, insieme alla sua compagna, nel suo ufficio, ha chiamato la. All'degli agenti l'uomo, volto conosciuto dal personale e già con problemi di salute secondo alcune voci raccolte nel supermercato, è stato colto da malore. Inutile l'intervento dei soccorritori, nonostante il tentativo, per oltre 20 minuti, di rianimarlo.

